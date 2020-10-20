小米折叠屏手机专利放出：类似于三星 Galaxy Fold

IT之家10月20日消息 三星是目前唯一推出两种折叠屏手机的厂商，旗下拥有 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 2 等设备。此外华为等厂商也已推出自家的折叠屏手机，包括小米也曾在去年年初展示过一款双折叠智能手机原型，虽然该设备从未正式推出。

今年上半年，LetsGoDigital 挖出的一份小米可折叠手机专利显示，该设计与华为 Mate Xs 有着许多相似之处。而今天，LetsGoDigital 再次发现了一份小米专利，这次的设计风格更倾向于三星 Galaxy Fold。

IT之家了解到，该专利申请是小米于今年早些时候向中国国家知识产权局（CNIPA）提交的，该专利也已于今天（2020 年 10 月 20 日）获得批准并公布。

这是一款带保护壳的内折叠型折叠屏手机，正面设计风格与三星第一款折叠手机 Galaxy Fold 的正面颇为相似。屏幕覆盖约 4.6 英寸，主屏幕延伸到顶部和底部。背面配备后置三摄，这与 Galaxy Fold 非常相似，甚至相机模组的位置也相同。

当用户展开手机时，会发现该设计与三星还有有一些差异的。三星 Galaxy Fold 采用了 7.3 英寸的柔性屏幕，其右上角有一个用于摄像头和传感器的 “刘海”，而小米似乎在这里选择了不同的方案。

小米可折叠手机设计方案屏幕和外壳是连续的，没有 “刘海”。小米在右侧做了垂直栏，很可能是用于前置摄像头系统。从表面上看，它似乎是为了双前置镜头和闪光灯而存在。

此外，该设计与 Galaxy Fold 的另一个显着区别是，小米选择将柔性屏幕放置在外壳中稍深一些的位置，以便外壳可以更好地保护它。

为方便理解，外媒制作了以下渲染图。