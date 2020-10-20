坚果推出全新 TNT 2.0 系统，配合 Smartisan TNT Go 使用

IT之家10月20日消息 坚果手机今日表示，2020 年是非常特别的一年，我们希望可以打造一台真正可以解决问题的手机。

智能机时代，手机和电脑之间的界限越来越模糊，有不少事情电脑能做，手机也能做。区别在于你觉得哪个更方便，或者效率更高。有些手机上的 APP 电脑上没有，电脑上没能延续你在手机上已经掌握的使用技能和习惯，这些是升级手机或电脑没法解决的。所以我们想做的是，打破它们之间的隔阂，让手机和电脑真正融合。 手机相比，电脑复杂的学习成本令打开电脑总有一种心理负担。为什么开电脑成为一种心理负担，有时候却不得不开？因为有的事情，只有电脑能干。而手机作为一台半娱乐设备，打开它的心理负担要小很多，因为所有设计语言都是现代的。

基于此，坚果发布了新一代的坚果 TNT 2.0 （坚果手机结合Smartisan TNT Go 扩展本）。

其中坚果全新硬件产品 Smartisan TNT go 搭载12 英寸 2K 显示屏，内置 10160mAh 大电池，拥有超薄的全尺寸键盘与大面积玻璃触控板，配合全新的 Smartisan 智能手写笔。

对于目前市面上除了拍照手机就是游戏手机的现象，坚果依然坚持自己的路，他们要做下一代PC、下一个八年的电脑。



此外，除了手机浏览器常规功能，坚果还做到了更多：TNT 浏览器 2.0 内置桌面级浏览器，采用 64 位内核，并且支持浏览器插件，和传统 PC 性能几乎一致。

受限于安卓内存管理机制，当一般手机打开的应用过多时，再打开就会冻结早先打开的窗口。而坚果方面则表示可以同时打开 18 个应用，还有活叶窗功能，则让你可以在大屏幕上打开更多应用窗口，让更多购物或聊天窗口并存。

针对大屏，坚果也研发了“锤子写作” App，为大屏优化的全新界面带来了效率的全面提升，支持 Markdown 语法，支持插入“时间胶囊”，一键将“时间胶囊”内的素材生成文章。

此外，坚果对 TNT 系统的 UI 进行了全面翻新，基础体验有所提升，内置大量效率工具，底层硬核优化等。

IT之家提醒，官方仍在公布更多内容，稍后更新。