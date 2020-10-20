小米高管解释小米 10T 为何选择 LCD 屏：宁为鸡头、不做凤尾

IT之家10月20日消息 小米 10T 于九月底在海外发布，据外媒 Techradar 今日报道，小米 Mi 10T 虽然没有 “旗舰手机”屏幕，但原因“很充分”。

小米 10T 采用了一块 144Hz 刷新率的 LCD 显示屏，而非 AMOLED。对此，小米的高级产品营销经理丹尼尔 · 洪 · 德贾莱斯表示，这个原因主要可以归咎为价格，但做这些决策也不仅仅是需要考虑 “价格”。

对于该机采用平面屏而非曲面屏的原因，他解释称，“我在这方面做了相当多的民意调查和用户研究，而 60% 的用户更喜欢平面手机，而非曲面显示屏。虽然这不完全是科学的，但这种呼声是最高的。”

对于该机采用 LCD 屏而非 AMOLED 屏，他表示，“要用最好最高品质的 LCD 显示屏，最好的液晶屏，而不是一种中低等的 AMOLED 屏幕”，"AMOLED 对某些人的眼睛有伤害——我认为，当考虑 AMOLED 显示屏时，哪怕只有 10% 的用户在使用 AMOLED 显示屏时会有影响，我们也应该去考虑。”

值得一提的是，该数字并没有任何科学调查证实，但IT之家知悉确实有一部分人会因为 OLED 显示屏的闪烁而出现用眼疲劳和其他症状。

▲小米 10T Pro

▲小米 10T