苹果 iPhone 12 蓝色版上热搜，网友质疑其质感不足

毫无意外，iPhone 12 自接受预订以来十分火爆，据天风国际分析师郭明錤的最新研究报告，iPhone 12、iPhone 12 Pro 开放预购后，24 小时内的预购订单达到了 170 万部至 200 万部，而在所有新配色的选择上，全新的蓝色版本自然受到了不少用户的青睐。不过现在有最新消息，近日 iPhone 12 的蓝色版本的真机视频开始在网上流传，瞬间受到无数吐槽，甚至一度冲上热搜。

大家知道，蓝色是今年 iPhone 12 系列新增的配色，曾被外界广泛看好，纷纷预测该配色或将为 iPhone 12 的主打色。然后随着 iPhone 12 系列陆续正式开启预订，相关真机照也开始流出。然而这款被寄予厚望的配色却似乎翻车了。从网络上传出的真机照显示，与此前渲染图中富有高级质感的蓝色不同，真机的蓝色显然不那么高级，甚至看起来十分接近廉价塑料的颜色，让原本准备入手的用户也犹豫了。

当然，抛开白色不谈，iPhone 12 系列本身还是受到大家追捧的，其中 iPhone 12 采用了超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框，搭载 5nm A14 Bionic 处理器，配备的是 4GB 内存，后置 1200 万广角 + 1200 万超广角双摄，支持 2x 光学变焦、5x 数码变焦和 OIS 光学防抖；而 iPhone 12 Pro 则采用超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框，搭载 5nm A14 Bionic 处理器，配备的则是 6GB 内存，相比前者增加了一颗 1200 万像素长焦镜头，支持 4x 光学变焦以及 10x 数码变焦。

据悉，目前 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 新机已经到达国内经销商手中，将于 10 月 23 日正式发售，至于这个蓝色大家能否接受，恐怕还需要到时候大家亲自实际感受一下才能决定。更多详细信息，我们拭目以待。