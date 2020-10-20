iPhone 12/Pro 绝配，IT之家苹果 MagSafe 保护套现场实拍图赏

IT之家 10 月 20 日消息 此前苹果官网现已上架 MagSafe 硅胶、透明保护套。在今天的苹果线下活动中，IT之家带来 iPhone 12/Pro 现场实拍图赏，还发现了几款 MagSafe 保护套。现在为大家带来实拍图赏。

IT之家获悉，MagSafe 带来全新磁吸配件生态系统，连接简单、一贴即合，无线充电也更快捷。各种组合随心配，各式风格都能搭。

Apple 打造的这款 MagSafe 硅胶保护壳，专为 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 精心设计，可出色保护你的 iPhone，让你用起来更顺心顺手。

外部的硅胶材质给人一种如丝般柔滑的出色手感。而在内部，超细纤维制成的柔软内衬带来更进一步的保护。

它内置磁体，可与 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 精准对齐，拆装起来更轻松。磁体带来的精准定位，让无线充电更快、更轻松。充电时无需取下保护壳，只要将 iPhone 吸附上 MagSafe 充电器或放置在 Qi 认证充电器上即可。

与 Apple 设计的所有保护壳一样，这款保护壳在设计和制造过程中历经了数千小时的测试。因此，它不仅拥有出色的外观，更能在你的 iPhone 受刮擦和跌落时提供妥善保护。

这款 Apple 设计的保护壳既纤薄轻盈，又便于握持，能尽显 iPhone 12 | 12 Pro 亮丽的外观，还能提供额外保护。 保护壳采用高透光聚碳酸酯和柔韧的材质，与机身按钮契合得丝丝入扣，方便使用。保护壳外层和内层表面均拥有防刮擦涂层。而且所有材质和涂层均经过优化，可防止因长期使用而泛黄。

下面是iPhone 12 Pro搭配MagSafe 硅胶保护壳效果：