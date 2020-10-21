苹果 iPhone 12 全新 MagSafe 充电器可搭配部分 Android 设备使用

IT之家10月21日消息 本月中旬，苹果推出了售价 329 元的 MagSafe 充电器，拥有 15W 供电功率。

苹果此前表示，MagSafe 充电器磁体之间可精准对齐，与用户的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 贴合，令无线充电的速度提升。

IT之家了解到，除 iPhone 外，MagSafe 充电器还支持 AirPods Pro 与适用于 AirPods 的无线充电盒。

据外媒 xda-developers 报道，MagSafe 充电器无线充电最高可达 15 瓦，Qi 无线充电功率最高可达 7.5 瓦。这意味着它可以为大多数支持无线充电的 Android 设备供电。但目前并不确定现有的 Android 设备是否都可以连接至 MagSafe 充电器。

XDA 表示，他们可以确认 MagSafe 充电器可以与部分最新的旗舰设备（包括谷歌 Pixel 5、三星 Galaxy S20 FE、三星 Galaxy Z Fold 2）连接。

当然，考虑到市场现有的无线充电选择，Android 手机用户并不一定有动力去购买苹果的 MagSafe 充电器。但 XDA 提到，希望可以在以后看到 Android 手机与它们的 MagSafe 替代产品，来消除无线充电器对准手机的问题。