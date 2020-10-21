蔚来也要效仿特斯拉自研芯片，报道称李斌正在推动

10 月 21 日消息，据 36 氪报道，蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片，该计划尚处于早期，主要由蔚来汽车董事长兼 CEO 李斌推动。

该媒体援引接近李斌的知情人士称，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构，并且已经在 “向公司高管和股东们吹风，提前做一些沟通。”对此有蔚来汽车核心高层表示：暂不便评价。

据了解，蔚来、理想汽车和小鹏汽车等造车新势力，已经效仿特斯拉，对座舱和智能驾驶进行自主研发。但对于是否会效仿特斯拉自研芯片各家态度不一，理想汽车 CTO 王凯曾表示 “公司在 1-10 的阶段，不会自研芯片”，小鹏汽车方面也曾称暂无自研芯片计划。

特斯拉是自研芯片的第一家汽车厂商品牌，其自 2017 年宣布启动自研芯片，并于 2019 年 4 推出并正式在量产车型上搭载。此前，特斯拉的自动驾驶芯片先后采用了 Mobileye 的 EyeQ3、英伟达 Drive PX2 等产品。

目前，理想和小鹏汽车都已锁定英伟达的新一代芯片 Orin，该芯片计划于 2022 年正式投产，采用 7nm 生产工艺，算力达到 200TOPS ，功耗 45W。蔚来汽车则在第一代平台上，已经做到 Mobileye EyeQ4 芯片的首发搭载。

“李斌的想法同样是两条腿走路，先采用供应商方案实现车型量产，但同时也要建立自己的能力。”一位接近李斌的知情人士表示。媒体报道称，在决定自研芯片之前，李斌已经做过大量调研，包括联合李想、何小鹏与芯片初创公司黑芝麻商讨定制方案，但未能敲定。