苹果新专利曝光：正研究用于汽车充电 MagSafe 技术

不久前，苹果发布了新型 MagSafe 无线充电器，使用磁铁将充电器连接到手机上。最近曝光的苹果专利显示，该公司正研究用于汽车充电的 MagSafe 技术。

关于苹果公司正在开发汽车的传闻已经很多，但绝大多数人都同意其将使用电池作为动力。为此，它必须找到为车辆充电的更简单方式。美国专利商标局于当地时间周二授予苹果名为 “带有被动对准机制的充电站”专利，该公司提出了这样一种工程系统，可以在车辆停下后立即开始充电。

这种系统主要包括一个带有充电插头的充电站，充电插头可以插入车辆身上的插座中。插头连接到滑杆上，滑杆可以垂直和水平移动插头的位置，以允许司机尝试在停车位置不理想或车辆高度存在差异的情况下方便为车辆充电。

操作方面，车辆上的充电插座会有个盖子，当其接近充电站时，通过向上移动打开充电插座。司机或自动驾驶车辆系统必须尝试将车辆定位在尽可能接近预期终点的位置，以最大限度地增加与充电站进行连接的机会。

停车不一定要完美，只需在允许充电插头连接的范围内即可。为了增加对易碎充电插头的保护，组件上方设置了防护板，以应对任何严重的冲撞。它还将帮助引导插头向下滑动，通过按压车辆的翻盖来与插座相接。

为了进一步增加合适连接的机会，插座周围的区域还可以充当漏斗，将插头引导到插座中。苹果还建议使用磁铁来固定联轴器。最后，充电插头本身将能够垂直和水平枢转，改变角度，以确保完美连接。

这项专利的发明者为马修 · 托洛克（Matthew M. Torok）、福斯特 · 柯林斯（Foster D. Collins）和威廉 · 普莱斯（William M. Price），他们于 2020 年 5 月 18 日提交了申请。

电动汽车充电已经在苹果的专利中出现过几次，2019 年 7 月，苹果在 “无线充电对齐系统”的专利申请中建议，自动驾驶系统可以使用嵌入停车位的发射器，将汽车停在无线充电的理想位置。

同年，苹果提出了一种 “充电系统”设想，它由一个可以在车辆下面的地板上移动的小型机器人设备组成，这个设备将在汽车靠近接收器的地方举起充电元件，进行无线充电。