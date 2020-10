美国成立 “下一个 G 联盟”，意在推动 6G 领导地位

据外媒报道,美国电信行业解决方案联盟(ATIS)近日宣布成立 “Next G Alliance”(下一个 G 联盟)。ATIS 是一个由 150 家成员公司组成的贸易机构,业务涉及 5G、物联网、智慧城市和人工智能多个领域。

据悉,Next G Alliance 成立的目的在于推动北美在 6G 及未来移动技术方面的领导地位。该联盟将聚焦于研发、制造、标准化和市场准备等多方面。

Next G Alliance 的创始成员包括 AT&T、贝尔加拿大、Ciena、爱立信、Facebook、InterDigital、JMA Wireless、微软、诺基亚、高通、三星、TELUS、Telnyx、T-Mobile、US Cellular 和 Verizon。

Next G Alliance 背后的想法是支持 ATIS 促进美国在实现 6G 目标的道路上发挥领导作用的行动号召(Call to Action Promoting U.S. Leadership on the Path to 6G)。Next G Alliance 的最初目标将是制定 6G 国家路线图,为 6G 及未来技术确立一套核心优先事项,以影响政府的政策和资金,并专注于促进和引领 “Next G”技术的商用化。

在 ATIS 的新闻稿中写道,Next G Alliance 的最初的战略行动将聚焦在三个方面:

1. 制定 6G 国家路线图,以应对不断变化的竞争格局,并推动北美成为研发、标准化、制造和采用 Next G 技术的全球领导者;

2. 推动北美科技行业在一系列核心优先事项上保持一致,从而确保北美在 6G 及未来技术的领导力,并影响政府政策和资金;

3. 确定和定义早期步骤和战略,以促进和引领 Next G 技术在新市场和商业领域的快速商用化,并促进在国内和全球范围内的广泛应用。

ATIS 总裁兼 CEO Susan Miller 表示:“随着全球各国都在推进雄心勃勃的 6G 研发计划,至关重要的是,北美全行业必须携手向前迈进,合作制定一份路线图,以推动美国在未来十年作为全球领导者的地位。Next G Alliance 的工作恰恰专注于此,涉及从研究到商用化全流程,并且联盟为北美在未来几代移动技术呈现出一个充满活力的创新市场奠定了基础。”