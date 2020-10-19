欧盟 15 国：打击 5G 虚假信息，避免 5G 传播病毒和辐射等言论再现

据报道，包括波兰和瑞典在内的 15 个欧盟国家今日表示，欧盟需要制定一项长期的战略计划，以打击有关 5G 技术的虚假信息。否则，这些虚假声明可能影响欧盟的经济复苏和数字化。

最近几个月，有关新型冠状病毒可能与 5G 有关的阴谋论，导致 10 个欧洲国家大量的 5G 基站被烧毁，维修人员遭到袭击。

当前，欧盟正将 5G 视为其经济从新冠病毒疫情中复苏的关键。众所周知，从自动驾驶汽车到远程手术，以及更多的自动化制造，都依赖于 5G 的发展。

为此，包括波兰和瑞典在内的 15 个欧盟国家今日联名致信欧盟数字化主管玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）、内部市场专员蒂埃里 · 布雷东（Thierry Breton）和司法专员维拉 · 朱罗娃（Vera Jourova）致信，表达了他们的担忧，并提出了建议。

他们在信中称：“很明显，我们已经看到，整个欧盟范围内的反 5G 运动日益活跃。近期对电信基础设施的攻击，不仅是对受影响成员国经济的威胁，也阻碍了欧盟实现其雄心勃勃的 5G 目标的能力。”

这些成员国呼吁欧盟采取积极、长期和系统的方式，来解决人们对 5G 和电磁场（EMF）的担忧。他们在信中称：“作为欧盟成员国，我们愿意利用我们的国家专业知识和最佳实践，为这一欧盟范围的倡议做出贡献，以解决 5G 和 EMF 虚假信息的问题。”

此外，这些国家还敦促对 5G 之于人类健康风险进行更多的科学研究，提议在欧洲范围内开展一场提高意识的运动。考虑到 5G 反对者的恐惧和担忧，这些成员国还建议对此进行广泛的辩论。

波兰和瑞典，签署联名信的其他国家还包括奥地利、保加利亚、克罗地亚、捷克、塞浦路斯、爱沙尼亚、芬兰、希腊、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、葡萄牙和斯洛伐克。