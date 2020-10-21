优惠 500 元，石头手持无线吸尘器 H6 双 11 好物预热：到手价 2399 元

IT之家10月21日消息 双 11 大促即将开启，对于喜欢清洁家居的用户来说，这绝对是值得入手科技潮品的日子，可以大大解放自己的时间。今年 4 月份推出的石头手持无线吸尘器 H6 对于喜欢干净的人士来说能够极大满足需求，是除螨宠物家庭适用的好物品。

现在石头科技已经在石头官网、京东、天猫、苏宁等平台开启了双 11 预热活动，在京东平台，石头吸尘器 H6 开启 11.11 提前购，买贵退差，11.1 日限时到手价 2399 元，并且保价 11.11，购机送拖地伴侣 + 一次性尘袋，前 300 名送滤网套装，24 期免息。天猫旗舰店也推出石头 H6 吸尘器 2020 新品 1 元预约省 500 活动，还赠送 458 元拖地伴侣 + 一次性尘袋。

石头手持无线吸尘器 H6 亮点包括搭载了聚合物超轻锂电池，150AW 大吸力，多锥无损耗，支持 OLED 显示，搭配了落地充电支架。

石头手持无线吸尘器 H6 采用了高能密度的动力型聚合物电池，与造价昂贵的无人机电池技术相同，有着高续航、长寿命、重量轻等优势。充满电后节电模式工作续航长达 90 分钟，标准模式续航 45 分钟，提供充足的清洁时间，吸力不会随电量减少而衰减。

石头手持无线吸尘器 H6 重量为 1.43Kg，搭配电池后置人体工学设计。采用了 150AW 吸入功率，真空吸力高达 25000Pa，搭载矢量变频电机。

值得IT之家网友注意的是，石头手持无线吸尘器 H6 支持急速启停，全程高效气尘分离。整机过滤效率高达 99.97%，锁住比 PM2.5 小 8 倍的污染物。

石头手持无线吸尘器 H6 支持 OLED 屏幕显示，可以显示续航时间、充电进度，清洁模式，当滤网需要清理时，OLED 屏幕可以智能提醒，并演示保养方法。还支持锁定模式，解放手指，无需长按扳机即可持续吸尘。

石头手持无线吸尘器 H6 支持铝合金的落地充电支架，也可以挂墙使用，方便利落，也可以连接主机直充。

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