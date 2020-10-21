嘀嗒出行上线车机端 “智慧出行”系统

近日，嘀嗒出行再次升级出租车数字化解决方案，上线车机端 “智慧出行”系统，实现人、车、机智能交互。司机通过点击 “车机端”屏幕上的 “智慧出行”入口进入系统即可使用 “车机端”进行接单、同步目的地导航、智能打卡、智能语音播报等新功能。

嘀嗒出行表示，最新上线的车机端 “智慧出行”系统，实际上是嘀嗒出租车数字化系统的 2.0 版本。在此前的数字化系统 1.0 版本中，嘀嗒出行已整合了出租车信息、驾驶员、计价器数据、实时定位数据等多维数据，为管理部门提供服务，通过信息化手段实现智能调度并让管理部门对司机服务进行实时监督。

而此次升级后的数字化系统 2.0 版本，即在 “车机端”增加 “智慧出行”系统，相当于在数字化系统 1.0 的基础上又在车机端的屏幕上增加了交互入口，可以为出租车司机提供服务，使得 1.0 版本所收集到的出租车全量大数据，可以转化成各种司机所需服务展现在屏幕上，让司机通过 “车机端”即可实现智能人车交互。

嘀嗒出行表示，这是国内首家实现出租车全量大数据与 “车机端”打通并在车机端大屏上实现交互功能的全国性出行平台，该系统集成了 “接单”功能，网约订单不仅会发送至司机的 “嘀嗒出租车司机 App”，也将会同步到 “车机端”的屏幕上，司机通过 “智慧出行”入口了解附近乘客乘车情况，综合衡量接驾距离与自身营运情况，选择是否一键接单。相比于叫车 App，“车机端”在出租车上是全量实时在线，所以，乘客的线上订单就可以最大范围的发送至附近所有空车的车机端屏幕上，这不仅降低了乘客的等待时间，也让司机可以接触到更多订单。

在 “车机端导航”功能上，乘客上车扫描 “出租车智慧码”输入目的地后，系统会将路线同步至司机的 “嘀嗒出租车司机 App”和 “车机端”大屏幕中，司机可一键导航，避免司乘对于路线沟通不清，或出现绕路等行为。