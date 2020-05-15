嘀嗒出租车接入美团聚合打车，首批上线42个城市

5月15日下午消息，近日嘀嗒出租车正式入驻美团，用户通过美团首页-打车-出租车时，即可选择呼叫嘀嗒出租车来出行。

截至目前，在美团已开通打车业务的城市中，有42个城市可直接呼叫嘀嗒出租车，包括北京、广州、深圳、天津、杭州、成都、西安、重庆、武汉、南京、郑州、长沙、合肥、厦门、哈尔滨、长春、昆明、太原、石家庄、济南、福州、南宁、贵阳、南昌、兰州、海口、青岛、佛山、珠海、东莞、中山、苏州、温州、无锡、宁波、金华、常州、大连、鞍山、营口、湖州、咸阳。嘀嗒出行相关负责人表示，随着和美团合作的深入，后续还将有其他更多城市的用户可通过美团来打嘀嗒出租车。

这是继高德、百度、携程用车、去哪儿、同程用车和巴士管家等平台之外，嘀嗒出租车入驻的又一平台。至此，嘀嗒出行已基本完成了所有主流聚合出行平台的布局，在巡游出租车业务外输的订单规模方面已居移动出行行业首位。

如今，通过聚合平台来打出租车已为用户所熟悉，这让用户出行时有了更多的选择权，而对于司机师傅而言，“聚合”让他们的用户来源得到了扩大，从传统扬招，到专门的出租车线上约车平台，再扩大到诸如旅游，地图，生活服务等等领域的主流互联网门户，各种场景线下的有打车出行需求的用户，均可以方便地呼叫出租车。