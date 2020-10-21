印度首富与高通联手开发 5G 网络，但还未拍卖 5G 频谱

10 月 21 日消息，据国外媒体报道，美国芯片巨头高通将与印度亿万富翁穆凯什 · 安巴尼 (Mukesh Ambani)旗下无线运营商 Jio Platforms 联手开发 5G 解决方案，期望尽快将高速网络带入世界第二大移动市场印度。并且在试验期间达到了 1 Gbps 的速度。

两家公司周二宣布，这一合作计划旨在加快发展速度，并在印度推出独立的 5G 网络基础设施和服务。高通已投资 7.3 亿卢比收购了 Jio Platforms 0.15% 的股份。

Jio Platforms 四年前在印度首次亮相，提供免费电话和廉价数据流量服务。现在，它成了印度最大的运营商，拥有约 4 亿用户。

虽然印度尚未拍卖 5G 无线频谱，但安巴尼始终在为 Jio Platforms 打造下一代无线服务做准备，并称其内部已经在开发相关技术。他还表示如果这项技术在印度市场能成功推出，也有兴趣将其出售给其他运营商。

印度当地媒体报道称该公司正计划推出一款低价 5G 手机，售价仅为几十美元，这位亚洲首富已经着手将公司转变为一家科技巨头。

Reliance Jio Infocomm 总裁 Mathew Oommen 说道 : “我们很高兴与高通公司合作开发真正开放且由软件定义的新一代云原生 5G RAN(无线接入网络)技术。通过高通的技术与 Jio 平台和规模相结合开发安全的 RAN 解决方案，为本地制造以及加速实现包容性 5G 国家的 Atmanirbhar Bharat（印度总理莫迪的‘使印度成为一个自力更生的国家’）提供了理想的组合。”

在 7 月份的 Reliance 公司年度股东大会上，安巴尼宣布了想要设计并开发一个完整的 5G 解决方案的计划，并表示一旦拥有了频谱，就可以进行试用。