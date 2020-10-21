蚂蚁集团支付宝 26.99 亿元杭州拿地，楼面价 5194.01 元 / 平方米

IT之家 10 月 21 日消息 据证券时报 e 公司报道，10 月 21 日下午，杭政储出 [2020]67 号地块经过 1 轮报价，由竞买人支付宝（杭州）信息技术有限公司以 26.99 亿元总价竞得，楼面价 5194.01 元 / 平方米，溢价率 0%。该地块出让面积 20.78 万平方米，用途为商业地块。支付宝（杭州）信息技术有限公司系蚂蚁集团全资子公司。地址位于西湖区 (之江度假区单元 XH1710-B1/B2-23 地块)，东至枫桦东路绿化，南至三号浦绿化，西至之浦路绿化，北至枫桦东路绿化。

据悉，该地块出让面积 20.78 万平方米，为商业用地，容积率 2.5，建筑面积 51.95 万平方米，保证金约 24 亿。出让文件显示，地块限定千亿级企业，需建 130 米超高层，且受让人自持全部房产和土地，通过土地复核验收之日起 10 年内不得转让；10 年后可以整体转让，不得分割转让。

IT之家此前报道，10 月 14 日，杭州市政府与蚂蚁科技集团股份有限公司签订战略合作框架协议。根据协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，加快打造全国 “数字经济第一城”。

根据协议，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域，构建双方全方位、多领域、深层次的合作格局。