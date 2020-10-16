彭博社：蚂蚁集团拟将 IPO 估值目标提高至 2800 亿美元

彭博社报道，据知情人士透露，考虑到需求强劲，蚂蚁集团计划将上市估值提高到至少 2800 亿美元。

知情人士说，在跟投资者进行了初步讨论后，蚂蚁集团计划将先前估计的 2500 亿美元目标估值提高至少 12%。另外，蚂蚁集团目标通过股票发售融资约 350 亿美元。

蚂蚁集团将在香港和上海两地同时上市，届时有望成为全球规模最大的 IPO。若蚂蚁集团市值达到 2800 亿美元，则该公司规模将超越美国银行，并且是花旗银行的三倍。与此同时，蚂蚁集团的融资规模也将超越沙特阿美创纪录的 290 亿美元融资。

知情人士说，香港证券交易所已计划最早于下周就蚂蚁集团的 IPO 召开听证会，目前正等待中国证券监管机构对蚂蚁集团上海 IPO 的批准。

蚂蚁集团与香港证券交易所均拒绝在邮件声明中发表评论。

28 名外部人员组成的专家组将参与香港的听证会，预计该听证会将持续数周，但目前尚未开始。

在报道称中国证券监管机构已经对蚂蚁集团上海 IPO 亮出绿灯后，蚂蚁集团表示，该公司正在为上海和香港的两地 IPO 争取所需的监管批准，并且进展顺利。

据悉，英国的巴克莱银行，与中银国际和工银国际等，一并选为蚂蚁集团香港 IPO 的独家簿记管理人。中国国际金融有限公司、花旗银行、摩根大通和摩根士丹利为蚂蚁集团香港 IPO 的保荐人。与此同时，高盛集团和瑞士信贷将作为蚂蚁集团股票出售的全球协调人。

知情人士还表示，新加坡主权财富基金——新加坡政府投资公司（GIC）计划在蚂蚁集团的香港和上海 IPO 中投资 10 多亿美元。另外，淡马锡控股和全国社会保障基金理事会等现有投资者也对蚂蚁集团的上市感兴趣。