2199 元，出门问问发布 TicWatch Pro 3 智能手表：搭载骁龙 4100 ，持久模式续航达 45 天

IT之家10月21日消息 今天出门问问举行 “芯生力量 智能持久”线上发布会，正式推出智能手表 TicWatch Pro 3。TicWatch Pro 3搭载高通骁龙4100 可穿戴设备平台，内置Wear OS by Google 系统，支持4G网络，售价 2199 元。

IT之家了解到，TicWatch Pro 3 是全球首款搭载高通骁龙 4100 可穿戴设备平台的 Wear OS 操作系统的全智能手表。对比骁龙 3100 可穿戴设备平台，新品的 CPU 性能和内存处理速度提升高达 85%，GPU 提升 150%，功耗降低 25%。内置 1G RAM+8G ROM 的内存容量。

TicWatch Pro 3 采用全新一代双层持久屏 2.0，单色 FSTN 屏幕显示基本信息，比如时间心率，抬手后自然切换至 1.39 英寸的 Retina AMOLED 视网膜级屏幕，彩屏背光，采用 454*454 高清分辨率 。

TicWatch Pro 3 实现两种模式满足续航需求。智能模式续航可达 72 小时，持久模式续航长达 45 天。

除采用省电双层屏和全新高通低功耗平台之外，出门问问将电池容量扩大至 577 毫安时，比上一代电池容量提升近 40%。依托布板堆叠，手表厚度减少 0.4mm，反而更加轻薄。

出门问问 TicWatch Pro 3 选用 316L 精钢不锈钢通体表身，结合加强版尼龙加玻璃纤维等材料，以精致工艺塑造浑然天成的外观设计。

TicWatch Pro 3 表体厚度为 12.2mm，比上一代轻薄 0.4mm，更重要的是，TicWatch Pro 3 整体重量相比上一代减轻约 29%，仅有 42.3 克，24 小时佩戴无忧。

表带方面，TicWatch Pro3 采用柔软干爽的排汗硅胶外加手工马鞍缝线的造型，以市面上通用的 22mm 表带设计，集舒适及完美视觉于一身。TicWatch Pro 3 更支持 IP68 游泳级防水，可自由切换仰泳、蛙泳、自由泳、蝶泳四种泳姿，可随心驾驭商务运动不同场合。

作为一台全智能手表，TicWatch Pro 3 具备全网独立通讯，支持 eSIM 一号双终端。用户可以选择与手机共用号码套餐，能够实现移动 / 联通 / 电信全网 4G 通讯。无论跑步、游泳还是户外骑行，不带手机也能接电话。

配合出门问问 AI 语音算法，TicWatch Pro 3智能语音助手支持 “嗨小问”和 “嘿小安”双唤醒词，实现查询路线、餐厅、酒店、查询日历、设置日程等功能，还支持 “开始播放”、“下一首”、”停止播放 “、“我要买单”等；还有离线口令。

TicWatch Pro 3 不只是智能手表，更是一支腕上 AI 录音笔。用户可以随时随地快捷录音，不错过任何重要信息，轻松播放录音文件，并可一键转成文字，准确率高达 98%，还能支持文本快速定位，自动提取关键词，完成会议纪要一键分享。

在健康与运动层面，TicWatch Pro 3 加入了血氧饱和度检测功能，用户可以随时随地检测血氧值，掌握自己的健康变化。出门问问用 12 颗 LED 灯构成 HD PPG，让监测数据更精准，媲美专业心率带。

面向高强度脑力劳动者、高龄人群、高山 / 高原环境缺氧人群和打鼾人群，团队研发全新 AI 智能心率算法，全天候多场景高精度监测。支持心率预警和情绪压力监测，夜间心率免打扰监测，不打扰睡眠更贴心。

TicWatch Pro 3 还应用出门问问独家研发 TicMotion 运动主动识别 AI 算法，主动识别用户当前的运动。同时新增气压计功能，支持登山、越野跑、户外骑行、瑜伽等多种运动模式，匹配并记录相应的运动数据（运动时间、卡路里、心率等），通过 TicMotion 小问教练精准的监测和后台大数据。

TicWatch Pro 3 进一步升级迭代了门禁卡、交通卡及支付功能，让手表充当钱包，抬腕扫码就能完成付款。

TicWatch Pro 3 搭载全新 Wear OS by Google 操作系统。TicWatch Pro 3 可下载多达 180 + 款 App，包括 QQ 音乐等海量新增功能。突破智能手表的应用限制。实现用手表回微信（仅 Android 支持）、查看航班、在线听歌、浏览视频等体验。