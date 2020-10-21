华为智慧屏开启 UX 2.0 内测招募：鸿蒙系统新特性要来

IT之家10月21日消息 据花粉俱乐部消息，华为智慧屏系列开启智慧屏UX 2.0新版本内测招募。今年9月底，华为曾表示，华为智慧屏将作为第一批升级 HarmonyOS 2.0 系统的终端产品，很快和大家见面。同时，年底华为智慧屏将推出全新系列，定位大众娱乐。

【适配机型】



本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

【招募详情】

招募人数：华为智慧屏系列产品招募用户 1000 人，详见下表（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

招募时间：2020 年 10 月 21 日起

内测名单公布时间：招募结束后公布名单，请留意本帖后续更新，入选花粉以官方短信通知为准。

版本推送时间： 见后续官方通知（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）。

招募帖子：点此链接。

IT之家此前报道，荣耀官方表示，荣耀智慧屏将在 12 月迎来系统升级，届时将带来全新的 UX 2.0 用户界面。

据悉，UX 2.0 用户界面将为智慧屏产品带来很类似智能手机操作系统的功能，比如下拉通知中心，可以更便捷的对电视的一些功能和参数进行设置。

UX 2.0 还将新增智慧负一屏，将用户的健身、AI KIDS 等常用功能集中在此处，并且通过绑定手机还可以实现快递信息的展示。

IT之家获悉，UX 2.0 还将新增多任务处理以及多设备控制，这些新功能的加入让智慧屏 UX 2.0 颠覆了传统智能电视死板的操作系统，用户可以像操作手机一样操作荣耀智慧屏，功能更强大的同时也更容易上手。