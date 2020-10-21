宏碁发布 Spin 3/5 翻转本，搭载 11 代酷睿

IT之家 10 月 21 日消息 今晚，宏碁举行全球发布会推出了 Spin 3 和 Spin 5 两款轻薄翻转本。

IT之家了解到，Acer Spin 5 最高搭载 11 代 Intel Core i7 处理器，机身具有可 360 度翻转的轴承设计。Acer Spin 5 略微抬升的键盘设计符合人体工学的打字体验，并提供笔电更好的散热效果。此外，屏幕可选配抗菌康宁大猩猩玻璃。

Acer Spin 5 是一款轻巧型可翻转触控的笔记型电脑，仅 1.2 公斤重和 14.9mm 厚，搭载了13英寸 3：2 比例的 IPS VertiView 屏幕。Spin 5 拥有长达 15 小时的电池续航力，全面支持 Thunderbolt 4，配备了 Killer 1650 Wi-Fi 网卡。

Spin 3 同样搭载最新的第 11 代 Intel Core 处理器，屏幕为 13.3 吋，长宽比为 16:10，搭载了 2560x1600 IPS 多点触控显示屏。Spin 3 可翻转 360 度，其配置的 Acer Active Stylus 手写笔具有 4,096 级的感压等级。此外，Spin 3 支持双固态，配备了 Thunderbolt 4 接口。

Acer Spin 5 将于 2020 年 11 月在中国上架，起价为 6,999 元人民币。