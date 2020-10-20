宏碁 ConceptD 7 Ezel Pro 上架：至强芯、专业卡、四万元、4K 屏、翻转触控、纯白极简

IT之家10月20日消息 据网友投递，宏碁最新款的 ConceptD 7 Ezel Pro 专业创意设计 PC 已上架京东商城，当前售价 39969 元。

今年 3 月份， 宏碁公布了新款的 ConceptD 7 Ezel 笔记本，采用了 “可 360° 翻折”4K 屏。IT之家发现这款 Pro 版的机型升级到了英特尔 Xeon W-10885M 处理器和英伟达 Quadro RTX 5000 专业显卡，搭配 32GB 2933MHz ECC 双通道内存。

外观方面，该机依然采用纯白镁合金机身，秉持极简设计，配以微弧氧化和涂层工艺，可在机身表面形成荷叶般的疏水层，以抵抗伍兹提供耐磨特性，尽可能使其永远保持洁白的机身。此外，该机键盘拥有暖色背光，柔和而优雅。

屏幕方面，该机采用了一块 15.6 英寸的 4K UHD（3840 x 2160）分辨率的 IPS 屏，可达 100%Adobe RGB 色域，通过潘通校色，适用于从事建模、渲染、动画等创作者。此外，该机屏幕覆盖第六代康宁大猩猩玻璃，支持防眩光、多点触控等，还配备 Wacom 电磁数位笔（4096 级压感）。

接口方面，该机可提供两个雷电三接口、2xUSB 3.2Gen1、DP、HDMI 等接口，更多详情可见商品界面。

此外，该机采用一个经过精心调教的 Ezel 舒感转轴，采用 CNC 制造的哑光轴体，可 360° 任意角度悬停。

其他方面，该机可支持指纹开机二合一按键，整机尺寸 358.5 (W) x 260 (D) x 22.5/28.6 (H)，净重 2.5kg，续航时间 5-8 小时，拥有升级的散热系统，满载噪音低于 40 分贝，支持多种创作模式，支持 WIFI6 等常规特性。