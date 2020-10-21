1399 元，中兴 Blade V2020 5G 发布：天玑 800 芯片加持

IT之家10月21日消息 中兴今日正式公布了新机 Blade V2020 5G，目前仅有 6+128GB 存储和极光魅海一种型号可选，官方商城预售价 1399 元，天猫商城预售到手价 1299 元。

该机搭载天玑 800 芯片.IT之家了解到，这是一颗大家比较熟悉的 SoC,采用 4 颗 A76 2.0Ghz 大核 + 4 颗 A55 2.0Ghz 小核，NATT MC4 图形核心，支持 5G 双模全频段双卡双待。

中兴 Blade V2020 5G 采用 6.53 英寸单孔全面屏，屏源日本 JDI，分辨率为 2340*1080，屏占比为 90.8%，屏幕打孔直径 3.56mm，覆盖 97%NTSC 色域，支持 18W 快充，内置 4000mAh 电池，最大支持 TF 卡 512GB 扩展，拥有360度环绕集成天线以及SRS四天线轮发系统。

影像技术方面，该机采用后置四摄（4800 万像素主摄 + 800 万像素超广角 + 200 万像素微距 + 200 万像素景深），前置1600 万像素镜头，支持视频双路防抖（主摄 + 广角视频防抖）。

其他方面，还拥有MiFavor 10.1轻量UI系统，Al智慧语音助手等功能。

目前天猫商城预售价 1299 元，点此购买。