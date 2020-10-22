马斯克：我们的内部应用团队，也是最核心的技术研发部门

特斯拉汽车今天公布了 2020 财年第三季度财报。报告显示，特斯拉汽车第三季度总营收为 87.71 亿美元，比去年同期的 63.03 亿美元增长 39%，比上一季度的 60.36 亿美元增长 45%；归属于普通股股东的净利润为 3.31 亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净利润的 1.43 亿美元相比增长 131%，与上一季度归属于普通股股东的净利润 1.04 亿美元相比增长 218%。

财报发布后，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克，CFO 扎奇 · 柯克霍恩，技术副总德鲁 · 巴格利诺，商业能源主管 RJ Johnson 等高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

个人投资者：特斯拉是否计划在柏林超级工厂开始生产整车的同时生产 4680 电池？弗里蒙特厂的电池试产线的哪些产品将采用该型号的电池？

高管：后面会有很多产品，包括能源方面的产品和车辆，都会采用 4680 电池的设计。随着柏林超级工厂生产量不断加大，弗里蒙特厂的电池产线也可以提供帮助。

个人投资者：特斯拉的无凸片电极设计能否大幅提高充电倍率？对于递变曲线是否有改善？

高管：锂离子电池充电率的最根本限制来自于避免阳极镀锂，而无凸片电极设计架构有助于避免过热，因为它是一种在高连续充电率下功率密度更高的架构，它不会改变阳极电镀的原理，电极设计和阳极材料的选择更直接地决定了最大充电率。

个人投资者：完全自动驾驶系统的信息能否转移到我们新购的特斯拉车辆中，还是需要付一笔转移费用？我觉得这样可以增加品牌忠诚度。就像游戏公司和手机制造商一样，在你新购的升级硬件中保持你原有的生态系统。

埃隆 · 马斯克：这个问题我会讨论的。

个人投资者：大幅提高太阳能屋顶安装能力的限制还有哪些？

RJ Johnson：主要还是由于受过培训和有经验的安装工人数量不太够，三季度有所改善，未来还会持续提高。另外一个方面是如何让施工地点的材料运输更有效率，之前经常谈起这个问题，包括同工厂的交流，在包装和工具方面的改进，让在屋顶工作的安装工人能够好不费事地拿到需要的东西。同时，我们也与第三方安装公司进行了合作，预计未来也会有不错的安装量增长。

埃隆 · 马斯克：你可以这样想问题：你想生活在一个怎样的世界？什么能让你拥有更高的生活质量？对于未来的生活你有什么想法？能发电而且美观的太阳能屋顶应该是高质量生活的一部分。太阳能屋顶是我们一款极具价值的产品，它的价值在明年会得到进一步凸显。

个人投资者：你最近提到特斯拉是一个集合多家初创公司的企业集团。除了制造电动汽车，你认为特斯拉未来 5-7 年内最有价值的业务部门是哪些？特斯拉会将哪些业务剥离？

埃隆 · 马斯克：我们的每条生产线都是以初创公司的方式在运营，每个宏大的计划也是独立初创公司，甚至我们的销售和服务团队都像是初创企业，因为这些部门都是从无到有创立起来的，我们目前已经在 40 个国家建立了特斯拉的销售和服务网络。即使是我们的内部应用团队，也是我们最核心的技术研发部门，不依赖于任何企业软件，这很重要，我向内部应用团队致敬，他们研发了特斯拉自己的系统，奠定了非常好的基础。保险业务占车企 30%-40% 的价值，该业务也得到了客户很好的反馈，他们不需要做选择，我们可以提供更好，价格更低的服务。自动驾驶部门、芯片的研发也是可以看作是初创公司，电池、电子系统、驾驶单元设计、超级充电桩等等业务都是初创企业。可能之前没有想到这一点，现在这么考虑也不晚。目前可能某些部门的贡献还不是那么明显，但是没有失败的案例，还不错吧，没有剥离业务的计划，这些部门都对公司功能的完善有作用。