前谷歌 CEO 称社交网络为「白痴放大器」

据报道，前谷歌 CEO 埃里克 · 施密特（Eric Schmidt）表示，社交媒体使用 “过度”很可能在未来几年内，导致监管机构对互联网平台的监管力度加大。

2019 年，施密特离开谷歌母公司 Alphabet 的董事会，但是他依然是公司最大的股东之一。施密特表示，美国政府周二对谷歌发起的反垄断诉讼是错误的做法，但是他承认，所有的社交网络可能都需要更多的监管。

周三施密特在一次线上会议上表示：“社交网络成为了白痴和疯子的放大器，这并不是我们希望看到的事情。如果这个行业不能以一种明智的方式振作起来，它将会面临更严格的监管。”

在过去一年中，谷歌旗下的视频社交平台 YouTube 一直在尝试减少有关 COVID-19 病毒和美国政治的虚假信息，从而阻止谎言的传播，然而结果却喜忧参半。近年来，Facebook 和 Twitter 也因为允许种族主义和歧视信息在其平台上传播而广受批评。

施密特还认为，谷歌巨大的线上搜索业务之所以能够取得成功，是因为人们主动选择了它，而不是因为它利用自己的规模打压了其他竞争对手。谷歌搜索业务正是美国司法部发起的反垄断诉讼的目标。

施密特表示：“对于这些垄断言论，我会非常小心。我不同意这样的说法。谷歌的市场份额并不是 100%。”