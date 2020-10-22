美国政府将为巴西提供 10 亿美元融资，以阻止华为进入当地 5G 网络

据 CNBC 报道，美国政府已经加大了对华为的打击攻势，华盛顿方面将向巴西提供融资，从而有效阻止华为进入巴西的下一代 5G 网络。

在周二访问巴西期间，美国进出口银行（EXIM）和美国政府官员签署了一份谅解备忘录，以 “确定可能的融资机会”，融资金额最高可达 10 亿美元。

根据美国国家安全顾问 Robert O'Brien 的一份声明，这些领域可能包括能源，“特别是在电信领域和重要的 5G 网络方面”。

据路透社报道，美国官员在签署协议时告诉记者，这笔钱可用于巴西从华为竞争对手那里购买电信设备。

华为发言人在一份声明中表示：“华为在巴西运营了 22 年时间，是一家在高质量产品和网络安全方面拥有良好记录的本地化公司。在过去的 30 年里，我们在有业务运营的 170 个国家从未发生过重大的网络安全事件。我们得到了客户和合作伙伴的信任，全心致力于巴西的数字化转型，并开放与所有利益攸关方的沟通。”

美国一直在全球范围内施压，以国家安全为由要求其他国家禁止在 5G 网络中使用华为设备。美国称华为的设备可能被中国政府用于间谍监控行动，华为一再否认了这些说法。

就在本周，瑞典刚刚宣布禁止中国设备厂商华为和中兴通讯参与该国 5G 网络建设。巴西市场规模庞大，若被拒之门外，对华为来说无疑将成为又一大打击。