发布前夕，华为 Mate 40 Pro 上架德国亚马逊， 售价 1200 欧元

IT之家 10 月 21 日消息 据外媒 GSMArena 今日报道，在华为 Mate 40 系列发布前的一晚，亚马逊德国提前上架了华为 Mate 40 Pro 商品页面。并标注了价格和出货日期，分别是 1200 欧元和 11 月 9 日。

可惜的是，在发稿之前亚马逊已经其撤下，但好在网友 @rquandt 已经留下了截图，其中该机的商品图采用了华为 Mate 30 Pro 的渲染图，只有一张，应为占位图。

此外，该机规格显示为 8GB 运存和 256GB 机身存储，运行基于安卓 10 的 EMUI 11，不支持谷歌商店服务，配备 6.76 英寸 OLED 显示屏。其他方面，该机将配备 50 MP 的 Ultra Vision 主摄像头和超广角镜头，外加 13 MP 前置镜头。

▲ 图源 @rquandt

值得注意的是，该手机是亚马逊自营的，可信度等同于国内京东偷跑。

除标题内容外，还可以得知的是该机内置一个 4400 mAh 的电池，可以通过 USB-C 以 66W 的功率充电，并支持 50W 无线快充。作为对比，华为 Mate 30 Pro 有线和无线快充功率分别为 40W 和 27W。

知名爆料者 @RODENT950 前几日透露了多款华为 Mate 40 机型的欧洲售价，从 1100 欧元至 2500 欧元不等。但由于欧洲区售价本身远高于国内市场，无法作为参考。

华为 Mate 40 系列全球发布会定于北京时间 10 月 22 日 20 点进行，预计 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型、FreeBuds Studio 头戴式耳机将正式亮相。届时IT之家将带来更多内容。

另据《科创板日报》消息，Mate 40 国行版定于 10 月 30 日发布。届时，华为还将同时宣发一款汽车智慧屏单品。

▲ 图源 @rquandt