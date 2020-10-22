今晚发布，华为 Mate 40/Pro 终极爆料汇总：相机要上天，超大杯近万

千呼万唤始出来，华为 Mate40 系列终于要在今晚 8 点正式全球首发。无论是此前 Mate 30 系列的优秀表现，还是麒麟芯绝唱 9000 系列的渲染，都让华为 Mate 40 系列变得备受关注，大家都迫不及待的想要了解，这款对当下的华为而言，意义最为特殊的旗舰机型究竟多能打。早在十多天前，华为就已经对外官宣发布会的正式时间，经过十多天的酝酿，大家对于 Mate 40 系列新机的期待值也已经到达顶峰。

好在我们也不是纯粹的干等，在新机发布前，很多信息都在网上曝光出来。按照惯例，这其中自然也是有真有假，所有内容都要由大家自行判断，不管怎么说，在新机正式发布前，能够参与到猜想中，终归也是一种乐趣。而对于将要到来的华为 Mate 40 系列，我们也为大家精心汇总了一份较为靠谱的曝光信息，供大家参考。

全系 90Hz 高刷 双打孔 + 曲面屏设计

根据已知消息显示，华为 Mate40 全系列均将采用前置左上角双挖孔曲面屏，也就是 P40 系列同款设计，只是不知道这次的挖孔，会不会稍微小一点。另外，根据此前曝光的贴膜看来，Mate40 会放弃之前的直屏设计，改用曲面屏，Mate40 Pro 则采用了曲度更大的 “瀑布屏”，同时 Mate30 Pro上被砍掉的电源键也将重新回归。

除此之外，华为官方的预热视频也似乎在给出屏幕方面的暗示，华为终端官方账号发布了华为 Mate40 系列的预热微博，微博中提到 “华为 Mate40 流畅进阶”。显然，这是在暗示全新一代的 Mate 新机将带来流畅度的提升。

同时，其公布的宣传视频则显示，在屏幕下方的一处数字显示达到 “90”时，游戏中的飞船装备升级。据此，不少相关推测都认为全新的 Mate 40 系列应该会带来 90Hz 屏幕的配备，也就是说在屏幕刷新率上较上代产品的 60Hz 进一步升级。

爆料显示，华为 Mate40 采用了一块约 6.5 英寸 1080P 挖孔曲面屏，前置 IMX 688 1200 万像素自拍镜头，刷新率为 90Hz。

而 Mate40 Pro、Mate40 Pro + 以及 Mate40 RS 保时捷版本均采用了 6.76 英寸 1344P OLED 双挖孔瀑布屏，刷新率同样为 90Hz，前置 1200 万 + 200 万像素双摄像头。

另外还有爆料称，华为 Mate 40 Pro 采用了瀑布屏设计，显示屏面板边缘向后弯曲角度接近垂直，营造出无边框屏幕的效果。

光学指纹位于屏幕正下方，可快速解锁手机。

摄像头很可能采用五摄镜头方案

影像系统一直是华为 P 系列和 Mate 系列旗舰机的优势项，前不久，华为消费者业务手机产品线总裁何刚公布了 Mate 40 系列全球发布会的最新海报，展示了 Mate40 系列的更多细节。海报中，新机的多边形轮廓鲜明，红色的电源键十分惹眼。而由此，我们也大概了解到了新机的镜头排布。

随后 Twitter 用户 Teme (特米)曝光了一款搭载后置五摄镜头的华为手机，预计就是这款预热海报中的相机模组真正的样子。五个摄像头以及一个类似雷达传感器的装置疑似组合成八边形的形状。有消息称这是华为 Mate 40 RS 保时捷设计版本。

在官方最新的预热视频中，@华为中国 带来的关键词是 “个中曲直，尽收一镜”，而@华为手机 配上的文案则是 “视界，本该如此”。

视频中，圆形的广角镜头下，桌布曲线变直，有网友猜测，预热视频暗示的将是华为 Mate 40 系列对广角畸变的改善。

已知爆料显示，Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+将延续 “奥利奥”后置镜头造型，而 Mate 40 RS 保时捷设计则独享 “宫灯八角窗”。

网曝设计图显示，Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+后摄分别采用三个、四个、五个摄像头。而 Mate 40 RS 保时捷设计则后置五摄，包括主摄、长焦、超广角、TOF 镜头等，同时还配备了一个用来红外测温的温度传感器。

在此前的两支预告片中，视频中，墙壁上原本是一幅静止的画，但男主角通过一道 “圆环”门看到了动态效果，画中的女主竟然 “活了”。

有网友表示，视频可能是在暗示华为 Mate 40 系列支持 AR 增强现实显示，还有网友猜测，视频传达的意思应该和 AI 有关，暗示 Mate 40 系列支持智慧拍摄。

具体来看，根据目前的曝光消息，华为 Mate40 将会搭载三颗摄像头，分别是 5000 万像素主摄、2000 万像素超广角、800 万像素长焦。其 5000 万像素主摄应该就是和华为 P40 系列同款的 IMX700，其传感器尺寸达到了 1/1.28 英寸，单位像素达 1.22μm，四合一可达 2.44μm 单像素。

华为 Mate 40Pro 则会搭载四颗摄像头，分别为 5000 万像素主摄、8000 万像素超广角镜头、潜望式长焦镜头、ToF 镜头。这颗参数夸张的 8000 万像素的超广角镜头用来替代此前 4000 万像素的电影镜头，这将继续加强华为 Mate 40Pro 在视频拍摄上的实力。

超大杯 Mate 40Pro + 则会在 Mate 40Pro 的基础上再增加一颗镜头。

所以大概，可能就是是这样了？

最强麒麟 9000 芯片或成绝版

核心方面，业界第一款集成 5G 基带的 5nm 5G Soc 麒麟 9000 无误。不过目前关于这颗芯片的消息较少，只有 5nm 制程 5G 基带集成芯片这两点可以确认，当然性能方面相比上代的麒麟 990 5G SoC 芯片会提升不少。不过有外国的曝料者称，麒麟 9000 系列会有麒麟 9000 和麒麟 9000E 两种版本，麒麟 9000E 为降频版，性能会稍差。

由于美国禁令的原因，台积电在 9 月 14 日无法再给华为供货，所以麒麟 9000 芯片的数量有限，手机销量自然也就不免受限于芯片数量，短期内没有延续性，真的就是买一台少一台的节奏，这也势必会让 Mate40 系列发售之后面临着购买难的问题。

最后，华为 Mate40 系列还将首发 66W 超级快充（不确认是否为全系搭载），系列共计有 4 款机型，分别是 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 以及 Mate40 RS 保时捷设计版。

续航水平突破 66W 快充 + 4500mAh 容量电池

根据最新的消息，华为 Mate 40 的续航方面应该也比较稳，电池容量在上一代华为 Mate 30 的 4200mAh 基础上继续提升，扩大至 4500mAh 大容量，续航持久度有一定保障。同时比较亮眼的是，这次充电技术或将也突破一贯使用的 40W 有线快充，首发华为全新的 66W 有线快充。

据悉实际的表现中充电速度约比之前的 40W 快充提升 1.6 倍，照此保守估计应该半个小时就能解决充电问题，这也不比其它国产品牌的百瓦级快充逊色多少。

Mate 40 Pro + 售价近万元？

最后看看价格，目前网上曝光的新机价格消息也不少了，基本内容相差并不大，据爆料者 @RODENT950 爆料称，华为 Mate 40 系列的国外定价依旧不会低，华为 Mate 40 Pro 的售价预计为 1100 欧元，折合人民币约为 8650 元，华为 Mate 40 Pro + 预计售价 1400 欧元，折合人民币约为 11016 元，而华为 Mate 40 RS 保时捷设计版的价格则预计为 2500 欧元，折合人民币约为 19671 元。

其实根据以往的惯例，华为 Mate 40 系列国内定价相较于国外会更便宜，所以可以推测，Mate 40 RS 保时捷设计国行版很大概率为继续延续 12999 元的定价，而华为 Mate 40 Pro + 预计会接近万元。

华为高端旗舰的绝唱？

相较于上半年的 P 系列旗舰机，这两年，下半年发布的 Mate 系列旗舰机才是真正意义上的华为年度旗舰机，也是几乎同期发布的 iPhone 手机的最强竞争对手，不仅有最新最强的麒麟芯片加持，还有华为引以为傲的最强影像系统等。但今年受美国持续不断的禁令影响，华为手机业务线遭受了空前的危机，首当其冲的就是其核心麒麟芯片的生产业务，台积电和三星等行业巨头在未取得许可的情况下，无法为华为生产自研的麒麟芯片。

虽然目前整体环境对华为手机业务来说处于非常不利的局面，但华为自身肯定不会放弃，一直在努力去实现技术上的封锁和限制，在这个特殊时刻，我们只能默默祝福和期待华为手机业务能够在逆境中取得更大的突破，但愿这次的 Mate40 系列旗舰机不会是华为高端旗舰机的绝唱。

回到产品本身，Mate40 系列新机无疑会是今年最值得购买的 5G 旗舰机之一，除了芯片和影像能力之外，我们也期待 Mate40 系列能带给我们更多惊喜，敬请期待今晚 8 点的全球发布会，届时我们也将带来发布会的全程直播，敬请期待！