华为 Mate 40/Pro/Pro+/RS 保时捷设计后置相机模组图示曝光：3 + 4 + 5 + 5 摄像头

IT之家10月19日消息 近期爆料者rquandt曝光了 Mate 40 Pro 的官方渲染图，渲染图显示华为Mate40系列新机拥有独特的有圆环式后置相机染图。

至于华为 Mate40 RS 保时捷设计，该机跟普通版有所不同，将采用八边形的相机模组。据爆料称，华为 Mate 40 RS保时捷设计具有色温传感器、温度传感器，后置采用主摄 + 变焦 + 超广角 + 未知镜头 + Tof 镜头组成的五摄模组。

现在网络上曝光了华为Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、华为 Mate 40 RS保时捷设计的后置相机模组设计图，分别搭载了三摄、四摄、五摄、五摄相机+测温。

根据之前 @rquandt 的爆料，华为 Mate 40 Pro 采用 6.76 英寸 2772×1344 像素 OLED 瀑布屏，搭载麒麟 9000 处理器（八核，5nm 制程 4xARM Cortex-A55，最高 2.04GHz，3xARM Cortex-A77，最高 2.54GHz，1xCortex-A77，最高 3.13GHz），内存 / 存储为 8GB、256GB UFS 3.1（国行版 12GB 内存），支持 microSD 扩展。后置徕卡三摄，支持 8K 视频录制、5 倍光学变焦。电池容量为 4400 mAh，支持最大 65W（0-100%<1 小时）快充，支持无线和反向无线充电。其它方面包括支持 NanoMemory 插槽，可放置华为专用存储卡，支持蓝牙 5.2、NFC 和 WiFi 6。

▲华为 Mate 40 Pro

▲华为 Mate 40 RS保时捷设计

华为 Mate40 系列全球发布会将于北京时间 10 月 22 日 20:00 召开，届时IT之家将带来详细报道。