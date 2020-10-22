数据显示我国手机配件相关企业年注册量十年涨 4.3 倍

IT之家 10 月 22 日消息 日前，苹果官方给出了 iPhone 12 系列换屏的价格，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 换屏需要 2149 元，网友直呼 “买得起修不起”。

IT之家了解到，企查查数据显示，目前我国共有 118.82 万家手机配件相关企业，广东省以 24.63 万家排名第一，陕西、山东分列二三名。近十年来，相关企业年注册量呈逐年上升趋势，2019 年新增企业 25.9 万家，同比增长 59%，比十年前数据增长了 4.3 倍。今年前三季度新注册企业 12.91 万家，同比下降 35.4%，其中三季度注册量为 5.03 万家。此外，86% 的企业注册资本低于 100 万。

广东陕西山东分列前三，2019 年新增企业 25.9 万家

企查查数据显示，截止 2020 年 10 月，我国共有企业状态为在业 / 存续的手机配件相关企业 118.82 万家。从地域分布来看，广东省的手机配件相关企业数量最多，共 24.63 万家，占比高达 20.7%。陕西省和山东省的相关企业数量分别为 9.32 万家和 8.87 万家，居于第二和第三位。

2010 年以来的十年内，手机配件相关企业注册量逐年波动递增。企查查数据显示，2019 年相关企业的注册量是十年来最多的一年，共 25.9 万家，同比增长 59%，比十年前数据增长了 4.3 倍。

前三季度新增企业 12.91 万家，超八成企业注册资本低于 100 万

企查查数据显示，2020 年前三季度，我国共新注册手机配件相关企业 12.91 万家，同比减少 35.4%。从季度来看，三季度共注册手机配件相关企业 5.03 万家，同比减少 28%，环比增长 2%。

从注册资本来看，企查查数据显示，注册资本在 100 万以内的手机配件相关企业数量占比高达 86%。注册资本在 100-500 万元和 500-1000 万元的分别占 11% 和 2%。