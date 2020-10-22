中国移动发布 5G + 高精定位系统，开启全国首个常态化运营 5G 无人公交项目

10 月 22 日下午消息，中国移动今日举办 5G 自动驾驶峰会，落实国家新基建发展战略，积极推进 “5G + 高精定位”等技术赋能自动驾驶产业发展。中国移动副总经理赵大春出席活动。会上，中国移动发布全球最大的 “5G + 高精定位”系统，启动国家 5G 新基建车路协同项目，开启全国首个常态化运营 5G 无人公交项目。

“5G + 高精定位”系统通过 5G 网络实时提供亚米级、厘米级、毫米级高精度定位服务，构建全天候、全天时、全地理的精准时空服务体系，用于车辆管理、车路协同、自动驾驶、自动泊车等交通领域，赋能数字社会发展。

苏州 5G 车联网城市级验证与应用是中国移动联合苏州市政府启动的国家首批、长三角地区唯一一个 5G 新基建车路协同项目，将建成全国首批城市级的 5G 车联网应用，改造 5G 智能网联道路 224.75 公里，支持百万级设备或千万级数据并发，实现 20 万以上接入用户及 150 个应用场景。同时，中国移动还发布了可落地的 5G 自动驾驶五大应用场景，包括 “智能网联示范区”“智慧高速”“汽车测试场”“智慧公交”“网联无人车”。

5G 无人公交项目是中国移动联合 5G 自动驾驶合作伙伴轻舟智航启动的 “全国首个常态化运营 5G 无人公交”项目，首批 “早鸟计划”乘客可免费体验。公交线路总路程超过四公里，是目前国内覆盖范围最大的公开道路 5G 无人公交项目。

会上，中国移动湖北公司、四川公司、内蒙古公司分别与东风汽车、四川交投集团、内蒙白云鄂博矿山签署 5G 自动驾驶合作协议，并举行 5G 自动驾驶示范基地授牌仪式。中国移动江苏公司、福建公司、吉林公司分别联合苏州新基建科技、厦门公交、启明信息等行业龙头客户，共建 5G 自动驾驶示范基地。

中国移动称，下一步将以客户需求为导向，联合生态合作伙伴，推动需求共同发现、产品共同创新、项目共同交付、价值共同创造，全力推进 5G 自动驾驶行业发展。