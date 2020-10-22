群发中秋聚会邀请短信失败，湖南律师起诉中国移动索赔 1 元

IT之家 10 月 22 日消息 据上游新闻报道，因为无法群发聚会短信，湖南省长沙市陈平凡律师起诉中国移动湖南有限公司长沙分公司，要求法院判令该公司赔偿经济损失 1 元，并承担全部诉讼费用。

报道称，今年中秋节前，陈平凡为邀请前同事、同学等老朋友在中秋节前共庆佳节，编辑了一条邀请短信准备通过其中国移动长沙号码群发至三十多位朋友，短信内容为：“中秋节又要到了，每逢佳节倍思亲。诚邀您于周四，9 月 24 日晚 6 点半在某酒店某包厢一聚…… 老朋友陈平凡敬邀”的短信。

但是令陈平凡意外的时，在点击发送之后，手机上却显示信息发送失败。陈平凡向中国移动客服询问得知，其因群发商业广告，被禁止使用短信功能。

陈平凡表示，自己发送的信息仅仅是邀请老朋友聚会的邀请信息，并非商业广告或骚扰信息。而中国移动在未查明自己短信性质的前提下，随意禁止其短信功能。在中国移动禁止使用短信功能后，他无法发送任何短信也不能接收短信。

此后，陈平凡与中国移动多次联系，问题一直没有解决，直到 3 日后才可以正常使用短信功能，但是自己邀请老朋友聚会的时间已经错过，导致很多受邀人未接收到邀请，给其造成了极大的不便。

IT之家了解到，该案已于 10 月 19 日由长沙市天心区法院立案。