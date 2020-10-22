南京集成电路大学今天正式成立

IT之家10月22日消息 日前，国务院将集成电路设为一级学科，同时期发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。集成电路产业发展和人才培养的重要性进一步凸显。10 月 22 日上午，南京集成电路大学揭牌暨产业人才培养高端论坛活动在南京江北新区举行。

活动中，南京集成电路大学揭牌，南京集成电路产业服务中心主任、东南大学首席教授时龙兴被聘为南京集成电路大学校长，同时来自高校、科研单位、企业的相关代表，与南京集成电路大学就产业人才培养合作进行签约。

IT之家获悉，此次揭牌的南京集成电路大学探索了一种新的产业人才培养模式。南京集成电路大学不是一所传统意义上的大学，更像是一个衔接高校和企业、推进产教融合的开放平台，是高校教育的重要补充，是企业选才的重要来源。

与其他大学相比，南京集成电路大学构建主体、定位、生源、师资、课程和毕业证书都与普通大学不同。南京集成电路大学不是教育部或省、市教育主管部门举办，而是由江北新区管委会根据当地产业发展需要而建。同时，与其他大学以学术为本，以理论知识传授为主的原则不同，这所大学是一个人才培养组织，以技能为本，以实训带教为主，培养的是具备实践能力和专业技能的产业人才。

在人才培养方面，南京集成电路大学着重采用 “5+1+2”设置：“5”类学院、“1”个科技园、“2”个办公室

“5”类学院分别是集成电路设计自动化学院、微电子学院示范基地、集成电路现代产业学院、集成电路国际学院和集成电路未来技术学院。

集成电路设计自动化学院，聚焦核心关键技术 EDA，通过举办 “集成电路 EDA 设计精英挑战赛”以赛促教、成立 “集成电路设计自动化产教融合联盟”等方式进行探索，聚合产学优质资源，热点技术研究导入，着眼卡脖子问题突破，培育 EDA 新生力量

依托 “集成电路全流程工程实践教学联盟”，深化产教融合，与高校人才培养相互补充，通过建设共享案例库、组建师资团队等方式，进行全流程工程实践、搭建教学流片平台，实现工程实践型人才培养的机制创新。

依托 FPGA 创新设计竞赛和嵌入式暨智能互联大赛两个全国性大赛，积极联合国内外高校与整机企业的参与，发挥好芯片对整机产业倍增器作用促进高校接触最新产业技术，将全国优秀案例应用到教学改革，通过竞赛检验教学成果，达到以赛促教、赛教结合的良性循环。

通过 “引进人、培养人”，展开前沿科技论坛、国际名家讲堂、赴外交流活动、共建交流会、跨国企业实习等活动，融汇全球 “智力资源”，协同多方资源，驱动产业发展。

聚焦 AI、5G/ 6G、量子计算、车联网、第三代半导体等集成电路革命性、颠覆性的前沿技术，联合企业、科研院所、高校、新型研发机构，着力培养具有前瞻性、能够引领未来发展的科技创新领军人才。

“1”个科技园即集成电路大学科技园，通过 “5 个学院”，筛选出优秀人才及项目，依托集成电路大学科技园，展开产学研工作，扶持科技企业的孵化、扩大优秀人才的招引、促进创新成果的落地。

“2”个办公室则是就业和创业指导办公室和师资与学员服务办公室。

通过该办公室提供的专业服务，促进学员在江北新区就业，支撑南京集成电路地标产业和江北新区芯片之城的人才需求，打造人才高地。

邀请来自高校的教师与企业的专家，通过南京集成电路大学这一平台，找到各自所需要的人才培养、技术提升，实现 “双赢”。

该学校生源不再是高中生通过高考等方式考入，而是源于高校已具备基本专业知识的学生、来源于跨学科的有志于从事集成电路相关工作的学生、来源于企业招聘的尚在培养期的初级职员，按照岗位分类依据学员专业基础和就业兴趣进行招生，招生规模以企业需求为准。

这里的老师更多来源于企业资深工程师、国内外行业专家和具有较高学术水平的高校，课程也不是像大学经教育主管部门批准的标准化课程，而是特出个性化，依据学员的薄弱环节、企业需求的岗位技能进行有针对性的训练，最终学生毕业获得的证书是经过实践考核认证的结业证书。