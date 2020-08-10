超硬核！国科大录取通知书送出中国天眼的礼物：宇宙声音含 15 颗脉冲星信号

IT之家8月10日消息 今天，@中国科学院大学 发出了首封本科生录取通知书。与录取通知书一起送达的还有一张黑胶光盘，光盘上刻录的是国科大为新生准备的特别礼物——来自宇宙深处的声音。

IT之家获悉，这些声音是由该校师生通过“中国天眼”FAST捕获的15颗脉冲星信号，这些脉冲星信号在经过该校学生的转换和小限度处理后，以音频的形式呈现。其中，13颗脉冲星信号是通过此次录取通知书首次向全世界发布。

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7月底，国科大带来了超硬核毕业证书，国科大本科生设计 RISC-V 处理器芯片成功流片毕业。

IT之家此前报道，500米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，简称FAST）被誉为“中国天眼”，由我国天文学家南仁东于1994年提出构想，历时22年建成，于2016年9月25日落成启用。是由中国科学院国家天文台主导建设，具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。2020年1月11日，“中国天眼”500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行。