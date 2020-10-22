微软 Win10 版本 20H2 正式版官方 ISO 镜像下载大全

10月21日，微软推送了 Windows 10 十月更新版 20H2 系统更新。我个人认为 ：此次系统版本（20H2）更新相对于上一版 20H1 正式版，这次十月更新的 20H2 正式版可能是很棒的一个版本，因为早在 20H2 正式版发布前（还在 Beta 通道时），微软已经修复了很多的问题（传送门）。 ▲版本号 20H2，操作系统版本 19042.508

Windows 10 RTM 20H2 MSDN 官方原版 ISO 镜像下载，现 IT 圈 - 软粉圈为大家整理如下：

玩转 Windows10 系统盘镜像四板斧：

玩转 Windows10 圈内指南：

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最新 Windows 10 正式版下载：



推荐您使用“易升”或“MediaCreationTool”下载并升级 Windows 10。

官方下载地址：中文网站 / 英文网站

若您想通过 PC 端获取微软官方 ISO 下载直链，则需要在新版 Edge 或 Chrome 中按下 F12 来修改浏览器 UA。或者从下面列表中复制（非微软官方）链接，配合下载工具下载👇。

最新 Windows 10 正式版镜像下载：



消费者多版本（64 位镜像，内含专业版零售版、专业工作站版、家庭版、家庭中国版、核心单语言版、零售教育版）

文件名称：cn_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x64_dvd_d4f7a83e.iso

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

体系架构：x64 / 64 位版

SHA1 值：D5F164626C8F8E0E8E38AB5B7DCC0EAE21813241

文件大小：5.63GB

发布时间：2020-10-20

ED2K 链接：

ed2k://|file|cn_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x64_dvd_d4f7a83e.iso|6044921856|C71BFC9033EC0C9510E51744833AD84A|/

BT 链接：

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消费者多版本（32 位镜像，内含专业版零售版、专业工作站版、家庭版、家庭中国版、核心单语言版、零售教育版）

文件名称：cn_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x86_dvd_a66fccd6.iso

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

体系架构：x86 / 32 位版

SHA1 值：3249D505293A820E34F1FE09706DBF23DCF7AFE7

文件大小：4.16GB

发布时间：2020-10-20

ED2K 链接：

ed2k://|file|cn_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x86_dvd_a66fccd6.iso|4467089408|79F2990664D883F34177BE57130C79A6|/

BT 链接：

magnet:?xt=urn:btih:15B943BA9C9406126C3C324E35D46E07F49CCE3E&dn=cn_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x86_dvd_a66fccd6.iso&xl=4467089408





商业版多版本（64 位镜像，内含专业批量版、企业版、教育批量版）

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

文件名称：cn_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_f978664f.iso

体系架构：x64 / 64 位版

SHA1 值：31C1E24F5A5CC72FF92F4A302AC5A9AB25B9E29B

文件大小：5.49GB

发布时间：2020-10-20

ED2K 链接：

ed2k://|file|cn_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_f978664f.iso|5895442432|C60D042B4D4DDEEC5F0F2CCA6479CA7B|/

BT 链接：

magnet:?xt=urn:btih:5EF3B171605E18C2160ACF39C4C3421C30A08F5D&dn=cn_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_f978664f.iso&xl=5895442432





商业版多版本（32位镜像，内含专业批量版、企业版、教育批量版）

版本语言：简体中文 / Chinese - Simplified (cn)

文件名称：cn_windows_10_business_editions_version_20h2_x86_dvd_f978664f.iso

体系架构：x86 / 32 位版

SHA1 值：438E56A0BF8BAE131F7530596397AB8727FF386E

文件大小：4.06GB

发布时间：2020-10-20

ED2K 链接：

ed2k://|file|cn_windows_10_business_editions_version_20h2_x86_dvd_f978664f.iso|4359421952|CA18157C27EE7E26A7F88E1901D8BA7D|/

BT 链接：

magnet:?xt=urn:btih:BB1602B7C0D95CF9179EEE09BDBF62A641A8DAF8&dn=cn_windows_10_business_editions_version_20h2_x86_dvd_f978664f.iso&xl=4359421952

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20H2 默认集成新版 Edge，有旧版 Edge 使用需求的在 cmd 中依次输入如下命令，即可退回旧版 Edge。

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\84.0.522.52\Installer

setup.exe --uninstall --system-level --verbose-logging --force-uninstall



👇含有关于 Windows 10 新版开始菜单深、亮色磁贴背景不一致的问题帮助。

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鸣谢：本文中 Win10 镜像下载链接来自 next.itellyou.cn



