微软 Edge 浏览器开发版 88.0.673.0：新增网页截图标记功能

IT之家10月21日消息 微软今天为 Edge Dev 通道用户发布 v88.0.673.0 版本，标志着 Edge 浏览器首次转到 88 版本，并将推出 Beta v87 版本。

新的微软 Edge Dev 版本具有网页截图功能以及 Mac 上的 Single Sign-On 支持等。

▲ 图源微软

新增了网页截图并为其添加墨水印记（标注）的功能。

当选项卡由于沙箱冲突而崩溃时，将向选项卡添加额外的错误信息。

改进了 Mac 上的单点登录支持。

添加了管理策略来控制 Edge Shopping Assistant。（尚未对文档和管理模板进行更新）

添加了管理策略以配置如何从 Edge 复制 URL。（尚未进行文档和管理模板的更新）

添加了管理策略，以防止不兼容的网站从 Internet Explorer 自动重定向到 Edge。此策略专门阻止在 Internet Explorer 中安装进行重定向所需的组件，并且尚未进行文档和管理模板的更新。

添加了管理策略，以控制将不兼容的网站从 Internet Explorer 自动重定向到 Edge。请注意，默认情况下已启用此功能（尚未进行文档和管理模板的更新）。

添加了管理策略以隐藏第一次从 Internet Explorer 中不兼容的网站到 Edge 的自动重定向时显示的信息对话框。请注意，隐藏此弹出窗口还会禁用从 Internet Explorer 到 Edge 的用户数据自动导入，并且尚未进行文档和管理模板的更新。