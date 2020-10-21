微软 Edge 浏览器开发版 88.0.673.0：新增网页截图标记功能

IT之家10月21日消息 微软今天为 Edge Dev 通道用户发布 v88.0.673.0 版本，标志着 Edge 浏览器首次转到 88 版本，并将推出 Beta v87 版本。
新的微软 Edge Dev 版本具有网页截图功能以及 Mac 上的 Single Sign-On 支持等。
▲ 图源微软
Edge Dev v88 添加的功能：
新增了网页截图并为其添加墨水印记（标注）的功能。
当选项卡由于沙箱冲突而崩溃时，将向选项卡添加额外的错误信息。
改进了 Mac 上的单点登录支持。
添加了管理策略来控制 Edge Shopping Assistant。（尚未对文档和管理模板进行更新）
添加了管理策略以配置如何从 Edge 复制 URL。（尚未进行文档和管理模板的更新）
添加了管理策略，以防止不兼容的网站从 Internet Explorer 自动重定向到 Edge。此策略专门阻止在 Internet Explorer 中安装进行重定向所需的组件，并且尚未进行文档和管理模板的更新。
添加了管理策略，以控制将不兼容的网站从 Internet Explorer 自动重定向到 Edge。请注意，默认情况下已启用此功能（尚未进行文档和管理模板的更新）。
添加了管理策略以隐藏第一次从 Internet Explorer 中不兼容的网站到 Edge 的自动重定向时显示的信息对话框。请注意，隐藏此弹出窗口还会禁用从 Internet Explorer 到 Edge 的用户数据自动导入，并且尚未进行文档和管理模板的更新。
不建议使用管理策略，以允许 WebDriver 覆盖不兼容的策略。
Edge Dev 常规修复 bug，提高可靠性：
修复了由于设备重新启动或关闭而自动关闭 Edge 时，不显示还原选项卡的提示的问题。
修复了在提交反馈时附加文件有时会使浏览器崩溃的问题。
修复了关闭浏览器时崩溃的问题。
修复了将网站安装为应用程序时崩溃的问题。
修复了打开浏览器时的挂起问题。
修复了关闭浏览器时的挂起问题。
修复了禁用扩展名时的挂起问题。
修复了打开作为应用程序安装的网站时的挂起问题。
Edge Dev Channel Changed 行为：
修复了关闭浏览器时清除托管应用程序数据也会清除 cookie 的问题。
修复了有时会在设备上各个用户可见的位置创建 “ default.log”文件的问题。
修复了 “收藏夹”菜单中的文件夹不记得它们先前已打开的问题。
修复了作为应用程序安装的网站有时使用 “开始”菜单上太大的图标的问题。
修复了某些 PDF 中的表单字段无法填写的问题。
修复了有时无法使用或关闭网页下拉菜单的问题。
修复了由于未显示害羞的用户界面而将链接拖到选项卡区域以打开新选项卡无法在全屏模式下工作的问题。请注意，这仅针对鼠标用户已修复，并且仍需要针对触摸用户的修复。
修复了本应以 IE 模式打开的站点有时在常规选项卡中打开的问题。
修复了 IE 模式选项卡中的对话框有时会阻止其他 Edge 窗口无法使用的问题。
修复了打开 IE 模式选项卡有时会导致完整的 Internet Explorer 打开的问题。
Edge Dev 的已知问题：
使用某些广告屏蔽扩展程序的用户可能会在 YouTube 等视频网站上遇到播放错误的问题。解决方法是，暂时禁用扩展程序应允许继续播放。
一些用户仍然遇到一个问题，即所有选项卡和扩展名都立即崩溃，并显示 STATUS_INVALID_IMAGE_HASH 错误。导致此错误的最常见原因是赛门铁克等供应商提供的过时的安全性或防病毒软件，在这种情况下，更新该软件将对其进行修复。
安装了相关扩展程序的 Kaspersky Internet Suite 用户有时可能会看到 Gmail 等网页无法加载。该失败是由于主要的卡巴斯基软件已过期，因此可以通过确保安装了最新版本来解决。
我们在该区域进行了一些先前的修复后，一些用户发现收藏夹被复制了。触发此问题的最常见方式是安装 Edge 的稳定通道，然后使用之前已经登录 Edge 的帐户登录。现在可以使用重复数据删除器工具来解决此问题。但是，我们还发现在多台计算机上运行重复数据删除器之前，任何一台计算机都有机会完全同步其更改，因此会发生复制，因此，在等待一些我们已完成的修复工作中，请确保离开两次运行重复数据删除器之间有足够的时间。
在对其进行初步修复后，一些用户仍然遇到 Edge 窗口变黑的情况。打开浏览器任务管理器（键盘快捷键为 shift + esc）并杀死 GPU 进程通常可以解决该问题。请注意，这似乎只影响使用某些硬件的用户，最容易通过调整 Edge 窗口的大小来触发。对于具有独立 GPU 的用户，更新图形驱动程序可能会有所帮助。
在使用触控板手势或触摸屏滚动时，一些用户看到 “摇摆”行为，其中在一个维度上滚动还会导致页面在另一个维度上来回滚动。请注意，这只会影响某些网站，并且在某些设备上似乎更糟。这很可能与我们正在进行的工作使滚动回到与 Edge Legacy 的行为同等有关，因此，如果这种行为是不受欢迎的，则可以通过禁用 edge：// flags /#edge-experimental-scrolling 标志来暂时将其关闭。
存在一些问题，使用多个音频输出设备的用户有时无法从 Edge 获得任何声音。在一种情况下，Edge 在 Windows Volume Mixer 中变为静音，并且取消静音可以对其进行修复。另一方面，重新启动浏览器可以修复它。
IT之家了解到，已使用 Edge Dev 的用户可直接检查更新以下载安装，或自行打开官网下载。