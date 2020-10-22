统信 UOS 推出终端域管平台解决方案：Docker 化部署

IT之家10月22日消息 近日，统信终端域管平台解决方案正式上线统信软件官网。

▲统信终端域管平台前台

统信终端域管平台是统信软件自主研发的对操作系统进行集中管理的解决方案，主要用于解决大规模终端使用场景下，对统信桌面操作系统的系统策略、配置和系统设置等统一管理的问题，在提升系统安全性的同时，大幅降低管理的成本。

▲统信终端域管平台后台

IT之家获悉，统信终端域管平台采用 B/S 架构的管理后台与 C/S 架构的终端程序，通过一整套简单易用、可扩展、可定制的通用型桌面操作系统管理软件，满足党、政、军、企客户对其管理区域内的统信桌面操作系统进行集中管理与维护的需求。

核心功能模块

统信终端域管平台主要由：区域管理、人员管理、终端管理、应用管理、USB 设备管理、日志管理、消息管理、任务管理等 8 个核心功能模块组成。

优势特点

高度可控的产品安全

自主研发，技术和源代码可控，经过严格安全测试，安全可靠。

深入的终端系统管控

深度对接统信操作系统，提供多维度、全方位管控服务，功能可灵活定制。

统一的系统帐号管理

基于 LDAP 协议的用户体系，由管理员统一创建用户，并进行行为监控。

丰富灵活的系统策略

支持按区域的权限定制和下发，并且可通过任务管理下发系统更新、软件更新和脚本下发等策略。

高效的应用分发管理

提供包括应用上架 / 下架、应用下发 / 移除，以及应用更新等多方面服务。

严格的 USB 设备管控

默认禁止终端连接任何带存储功能的 USB 设备，可通过添加白名单赋予权限。

快捷的部署方式

统信终端域管平台采用 Docker 化部署方式，只需部署服务器支持 Docker 环境即可安装。

统信终端域管平台支持数据持久化存储，在更新平台的单个或多个组件时只需更新对应的 Docker 镜像即可完成更新，并且数据不会丢失，极大的降低了平台部署难度。