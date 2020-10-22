南京集成电路大学正式成立，到底是不是一所真正的大学

今天上午，备受关注的 “南京集成电路大学”，正式成立了。

在江苏南京江北新区，政府举行了隆重的揭牌仪式，还事先邀请了 N 多媒体围观。

▲ 揭牌现场

▲ 媒体邀请函

下面这个，就是新大学的 LOGO。不得不说，还蛮好看的呢。就是这个缩写有点怪怪的，叫南京 ICU。。。

与此同时，新大学的校长人选也已公布出来。来自东南大学的时龙兴教授，被聘为南京集成电路大学的首任校长。十几天前，也是时龙兴教授首次披露了南京集成电路大学即将成立的新闻。（很多媒体报道把时龙兴写成了龙时兴，是不对的。）

▲ 时龙兴（图右） 目前担任南京集成电路产业服务中心主任、东南大学首席教授

这个南京集成电路大学，从月初传出风声，到今天正式揭牌，时间不超过半个月，速度非常惊人。

众所周知，目前我们国家在芯片领域正处于一个非常敏感的时期。因此，社会各界对这所 “芯片”大学给予了极高的关注，也充满了好奇。

很多人提出疑问：

“这到底是一所什么样的大学？会不会参加统招？是一本还是二本？分数线是多少？……”

下面，小枣君就通过问答的方式，给大家揭秘这所中国 “第一芯片大学”。

南京集成电路大学，到底是不是一所真正的大学？

如果你所指的真正大学，是那种国家统招的全日制高等院校，那么，我可以负责任地告诉你答案——不是。

其实，大家真的是想多了。在这么短的时间内，凭空变出来一个院系齐全、师资固定的国家统招全日制高等院校，怎么可能嘛？

▲ 南京高校云集，但变出一所新大学是不现实的。

所以，这个南京集成电路大学，其实根本不是一个传统意义上的大学，倒是有点像个 “培训机构”。

按官方的说法，“（南京集成电路大学）更像是一个衔接高校和企业、推进产教融合的开放平台，是高校教育的重要补充，是企业选才的重要来源。”

简单来说，就是高校学生可以来这里补课，企业可以来这里招人。

这所大学，不直属于国家任何部委，也不直属于省市政府。他的主管单位，是南京江北新区。

它没有资格参与统招，也没有资格发放国家承认的学历学位证书。它只能发 “结业”证书。甚至说，在这所大学里学习的人，都不能称之为学生，而只能称为学员。

南京集成电路大学的定位，就是一个集成电路专业人才培养基地。

大学的具体地址在哪里？

南京集成电路大学坐落于南京市江北新区，准确地址是浦口区七里桥北路 1 号。这里也是江北新区人力资源服务产业园的地址。

之所以建在这里，主要和江北新区这些年重点发展集成电路产业的战略有关。

江北新区是国家级新区，也是自贸试验区，正在打造 “芯片之城”，重点建设集成电路产业集群。新区已经落户超过 400 家集成电路产业链企业，拥有较为完整的产业生态。

为什么要开办这所大学？

缺人才呗！

根据数据显示，截止到 2018 年底，我国集成电路产业现有人才存量 46.1 万人左右，人才缺口为 32 万人，年均人才需求数为 10 万人左右。

而与此同时，2018 年 19.9 万高校集成电路专业领域的毕业生中，仅有不足 4 万人进入本行业就业，单纯依托高校不能够满足人才的供给要求。

根据《中国集成电路产业人才白皮书（2018-2019）》的统计分析，预计到 2021 年前后，我国集成电路产业人才需求存在 26.1 万人的缺口。人才匮乏已经是制约集成电路产业发展的关键瓶颈。

因此，江北新区筹建了这所大学，为了给产业提供人才支撑。

按官方的说法，南京集成电路大学的成立目的，是 “以技能为本，以实训带教为主，培养具备实践能力和专业技能的集成电路产业人才”。

当然了，培训人才之外，顺便给江北新区和南京这个城市打打品牌。

这所大学有多少个院系？

南京集成电路大学并不像传统大学那种运作模式，它有自己独特的组织架构。

它采用 “5+1+2”设置，也就是 “5”类学院、“1”个科技园、“2”个办公室。

具体如下：

“5”类学院，分别是集成电路设计自动化学院、微电子学院示范基地、集成电路现代产业学院、集成电路国际学院和集成电路未来技术学院。

“1”个科技园，即集成电路大学科技园。通过 “5 个学院”，筛选出优秀人才及项目，依托集成电路大学科技园，展开产学研工作，扶持科技企业的孵化、扩大优秀人才的招引、促进创新成果的落地。

“2”个办公室，则是就业和创业指导办公室，以及师资与学员服务办公室。

这所大学的生源从哪里来？

前面说了，南京集成电路大学的生源不是高中生通过高考等方式考入。它的生源，主要来自以下渠道：

高校已具备基本专业知识的学生

跨学科的有志于从事集成电路相关工作的学生

企业招聘的尚在培养期的初级职员

该大学将按照岗位分类，依据学员专业基础和就业兴趣进行招生，招生规模以企业需求为准。

这所大学的师资从哪里来？

根据江北新区介绍，南京集成电路大学的老师，更多来源于企业资深工程师、国内外行业专家和具有较高学术水平的高校。

简单来说，主要还是兼职讲师。

这所大学包括哪些课程？

南京集成电路大学的课程，并不是像传统大学一样，经教育主管部门批准的标准化课程，而是突出个性化，依据学员的薄弱环节、企业需求的岗位技能，进行有针对性的训练。

这所大学毕业后，会发什么证书？

学生从南京集成电路大学毕业，获得的证书是经过实践考核认证的结业证书。

校长时龙兴表示，该校实行宽进严出，结业时会下发五星等级的证书，其中四星五星的要实现原来薪资 30 万的涨到 40 万。

好啦，以上就是关于南京集成电路大学的全部介绍，希望对大家有所帮助！

其实，小枣君觉得，开办这样的教学机构，不管它是不是有 “蹭热点”的嫌疑，它这个思路是对的。

现在大学里很多东西都和产业脱节，教的东西都不是行业里真正用的东西。毕业后，企业还需要对大学生进行大量的重新培训，实在是浪费时间。让大学生能在这样的机构，学点真正有用的理论和实操技能，肯定是好事。

如果这所大学能办成芯片行业的蓝翔技校，我觉得就是大功一件。

不过话说回来，芯片行业的人才紧缺问题，到底是培养不够的原因，还是待遇不给力、留不住人才的原因，值得我们大家思考，不是么？