英特尔 11 代 Rocket Lake-S 规格爆料： 最高 8C16T+5.3GHz

IT之家10月21日消息 爆料者 @OneRaichu 此前曾透露部分英特尔 11 代 Rocket Lake-S 处理器信息，而另一位知名爆料者 @harukaze5719 今日为其补充整理了部分信息。
IT之家整理如下（由于 10C20T 版本被砍，当前 10 代 Comet Lake-S 型号单独列出）：
|CMT - S
|C/T
|单核频率
|全核频率
|L3
|10900K
|10/20
|5.2GHz
|4.8GHz
|20MB
|10700K
|8/16
|5.1GHz
|4.7GHz
|16MB
|10600K
|6/12
|4.8GHz
|4.5GHz
|12MB
|10400
|6/12
|4.3GHz
|4GHz
|12MB
|RKL-S
|C/T
|单核
|全核
|L3
|11900K
|8/16
|5.3GHz
|4.8GHz
|16MB
|11700K
|8/16
|5.0GHz
|4.6GHz
|16MB
|11600K
|6/12
|4.9GHz
|4.7GHz
|12MB
|11400
|6/12
|4.4GHz
|4.2GHz
|12MB
此外，爆料者 @OneRaichu 表示明年的英特尔产品将略微降价，单知名爆料者 @davideneco25320 称英特尔11代酷睿将持平前代售价。
本月初，英特尔已确认其第 11 代酷睿（代号 Rocket Lake）台式处理器将在 2021 年第一季度发布，支持 PCIe 4.0。
据目前已有爆料信息，英特尔 Rocket Lake CPU 将采用新的内核架构（传闻为 Cypress Cove）和英特尔 Xe Gen12 核显（Xe-LP）。该系列被认为是对 Comet Lake 的功能升级，加入对 PCIe 4.0 支持。预计英特尔 Rocket Lake CPU 系列将采用 8 核 / 16 线程配置，TDP 为 125W。