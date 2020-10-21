英特尔 11 代 Rocket Lake-S 规格爆料： 最高 8C16T+5.3GHz

IT之家10月21日消息 爆料者 @OneRaichu 此前曾透露部分英特尔 11 代 Rocket Lake-S 处理器信息，而另一位知名爆料者 @harukaze5719 今日为其补充整理了部分信息。

IT之家整理如下（由于 10C20T 版本被砍，当前 10 代 Comet Lake-S 型号单独列出）：

CMT - S C/T 单核频率 全核频率 L3 10900K 10/20 5.2GHz 4.8GHz 20MB 10700K 8/16 5.1GHz 4.7GHz 16MB 10600K 6/12 4.8GHz 4.5GHz 12MB 10400 6/12 4.3GHz 4GHz 12MB

RKL-S C/T 单核 全核 L3 11900K 8/16 5.3GHz 4.8GHz 16MB 11700K 8/16 5.0GHz 4.6GHz 16MB 11600K 6/12 4.9GHz 4.7GHz 12MB 11400 6/12 4.4GHz 4.2GHz 12MB

此外，爆料者 @OneRaichu 表示明年的英特尔产品将略微降价，单知名爆料者 @davideneco25320 称英特尔11代酷睿将持平前代售价。

本月初，英特尔已确认其第 11 代酷睿（代号 Rocket Lake）台式处理器将在 2021 年第一季度发布，支持 PCIe 4.0。

据目前已有爆料信息，英特尔 Rocket Lake CPU 将采用新的内核架构（传闻为 Cypress Cove）和英特尔 Xe Gen12 核显（Xe-LP）。该系列被认为是对 Comet Lake 的功能升级，加入对 PCIe 4.0 支持。预计英特尔 Rocket Lake CPU 系列将采用 8 核 / 16 线程配置，TDP 为 125W。