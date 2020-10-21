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英特尔 11 代 Rocket Lake-S 规格爆料： 最高 8C16T+5.3GHz

2020/10/21 18:24:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家10月21日消息 爆料者 @OneRaichu 此前曾透露部分英特尔 11 代 Rocket Lake-S 处理器信息，而另一位知名爆料者 @harukaze5719 今日为其补充整理了部分信息。

IT之家整理如下（由于 10C20T 版本被砍，当前 10 代 Comet Lake-S 型号单独列出）：

CMT - SC/T单核频率全核频率L3
10900K10/205.2GHz4.8GHz20MB
10700K8/165.1GHz4.7GHz16MB
10600K6/124.8GHz4.5GHz12MB
104006/124.3GHz4GHz12MB

RKL-SC/T单核全核L3
11900K8/165.3GHz4.8GHz16MB
11700K8/165.0GHz4.6GHz16MB
11600K6/124.9GHz4.7GHz12MB
114006/124.4GHz4.2GHz12MB

此外，爆料者 @OneRaichu 表示明年的英特尔产品将略微降价，单知名爆料者 @davideneco25320 称英特尔11代酷睿将持平前代售价。

本月初，英特尔已确认其第 11 代酷睿（代号 Rocket Lake）台式处理器将在 2021 年第一季度发布，支持 PCIe 4.0。

据目前已有爆料信息，英特尔 Rocket Lake CPU 将采用新的内核架构（传闻为 Cypress Cove）和英特尔 Xe Gen12 核显（Xe-LP）。该系列被认为是对 Comet Lake 的功能升级，加入对 PCIe 4.0 支持。预计英特尔 Rocket Lake CPU 系列将采用 8 核 / 16 线程配置，TDP 为 125W。

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关键词：英特尔

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