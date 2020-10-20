SK 海力士收购英特尔 NAND 业务，英特尔将保留傲腾业务

IT之家 10 月 20 日消息 今天，SK 海力士宣布将支付 90 亿美元收购英特尔 NAND 闪存及存储业务。本次收购包括英特尔 NAND SSD 业务、NAND 部件和晶圆业务、以及其在中国大连的 NAND 闪存制造工厂。

根据英特尔方面的消息，英特尔将保留英特尔傲腾（Optane）业务，并计划将本次交易获得的资金投入具备长期成长潜力的重点业务。

IT之家了解到，SK 海力士与英特尔将争取在 2021 年底前取得所需的政府机关许可。在获取相关许可后，SK 海力士将通过支付第一期 70 亿美元对价从英特尔收购 NAND SSD 业务（包括 NAND SSD 相关知识产权和员工）以及大连工厂。此后，预计在 2025 年 3 月份最终交割时，SK 海力士将支付 20 亿美元余款从英特尔收购其余相关资产，包括 NAND 闪存晶圆的生产及设计相关的知识产权、研发人员以及大连工厂的员工。根据协议，英特尔将继续在大连闪存制造工厂制造 NAND 晶圆，并保留制造和设计 NAND 闪存晶圆相关的知识产权 (IP)，直至最终交割日。

英特尔计划将本次交易获得的资金用于开发业界领先的产品和加强其具有长期成长潜力的业务重点，包括人工智能（AI）、5G网络与智能、自动驾驶相关边缘设备。