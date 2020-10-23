苹果 iPhone 12 开售排队，现场黄牛： iPhone 12 Pro 大容量加价一千

IT之家10月23日消息 苹果 iPhone 12/Pro 今日正式发售。据老板联播报道，上午 8 点不到，苹果三里屯零售店门口已经开始排队。苹果 8 点开门迎客，和往年一样，其员工都排队鼓掌欢迎消费者进入。

报道称，前来排队的消费者此前都在苹果官网进行了预约，没有预约的消费者上午 10 点才能进店。据现场黄牛介绍，由于缺货，现在 iPhone 12 Pro 128GB 版本现货要拿至少加价一千。

▲ 图自老板联播

另据《科创板日报》昨日报道，iPhone 12 渠道价整体溢价 200 元左右，白色、蓝色最受欢迎，iPhone 12 Pro 涨幅在 1000-3000 元，蓝色同样最为畅销，512G 版本报价 14000 元，高出官方价近 3000 元。不过，相关人员表示，现在为 “一小时一个价”，波动频繁。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片。其中，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。

价格方面，iPhone 12 的 64GB 版 6299 元，128GB 版 6799 元，256GB 版 7599 元；iPhone 12 Pro 的 128GB 版 8499 元，256GB 版 9299 元，512GB 版 11099 元。

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