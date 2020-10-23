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抢跑 iPhone 12/Pro，苹果 iMovie 现已支持查看、编辑和共享 HDR 视频

IT之家 2020/10/23 7:45:20 责编：懒猫
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IT之家10月23日消息 苹果 iPhone 12/Pro 今日正式发售。其中，iPhone 12 杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，iPhone 12 Pro 杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps。

当地时间 10 月 22 日，苹果 iMovie 剪辑迎来了 iPhone 12 发布后的首次改动，支持查看、编辑和共享高动态范围（HDR）视频

需要注意的是，编辑和共享 HDR 视频需要 iPhone SE（第 2 代）、iPhone 8 Plus、iPhone X 或后续机型，以及 iPad mini（第 5 代）、iPad（第 7 代）、iPad Air 3、10.5 英寸 iPad Pro 或它们的后续机型。

IT之家了解到，苹果 iMovie 剪辑还新增支持导入和共享 60 帧每秒的 4K 视频。60 帧每秒的 4K 则需要 iPod touch（第 7 代）、iPhone SE（第 2 代）、iPhone 7 或后续机型，以及iPad（第 6 代）、 iPad mini（第 5 代）、iPad Air 3 、10.5 英寸 iPad Pro 或它们的后续机型。

此外，苹果 iMovie 现已支持自定任意字幕及颜色，可快速更改字幕默认风格、大小写和时间长度，还能为影片添加纯色、渐变和图案背景。

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关键词：苹果

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