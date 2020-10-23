紫米 65W 国际旅行充电器上架：配备多国标准插头 / 三口输出，售价 199 元

IT之家 10 月 23 日消息 小米生态链企业紫米推出了一款 65W 国际旅行充电器（多口），目前已开启预售，售价 199 元，参与预售到手价 189 元。

紫米 65W 国际旅行充电器采用可换式插头，附送四枚不同规格的插头，轻松转换各国插头，适用于全球 200 多个国家和地区。

IT之家了解到，紫米 65W 国际旅行充电器具备三个输出接口，双 USB-A+Type-C，USB-C 接口支持单口 65W MAX 输出 , 可为笔记本电脑等大功率设备供电。USB-C 支持多种快充协议，可为小米 10 至尊纪念版提供 65WMA× 充电功率。

两个 USB-A 接口支持单口 18W MAX 输出 , 可满足日常多设备的充电需求。一个 USB-C 接口和两个 USB-A 接口 , 三口输出时总功率达 63W MAX, 可同时为三台设备充电。

USB-C 接口搭配 ZMI USB Type-C 转 Lightning 数据线时，可为 iPhone 12 提供 20W MAX 快充。包装内含一根 ZMI USB-C 转 USB-C 数据线 , 内置 E-Marker 芯片 , 支持最大 5A 电流 , 充电更快。1.5m 线长，满足不同场景下充电需求。