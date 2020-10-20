外媒：苹果若真想环保，应该把 iPhone 12/Pro 换成 USB-C 接口

IT之家10月20日消息 外媒The Verge今天发文直指苹果iPhone 12不附赠充电器和耳机的环保策略，表示如果苹果真的是为了环保，不如将iPhone手机的Lightning接口更换为通用的USB-C接口。

下面是文章内容：

如果你未来购买iPhone，你将不会得到附带的充电器或耳机。苹果表示，因为致力于环保，每部手机赠送更少的“免费”配件意味着使用更少的材料，该公司声称，使用更小的盒子，可以更有效地运输。因此，今后这些盒子将只附带一部智能手机和一条USB-C转Lightning线缆。

我认为苹果的做法总的来说是件好事，但它应该更进一步，完全摆脱其专有的Lightning端口，全面拥抱USB-C端口。马上，那条USB-C转Lightning线缆就会变成更有用的USB-C转USB-C线缆，基本上可以为你所有的电子产品充电。或者更激进一点，苹果可以完全不再附赠这根线缆，在商店上架零售，以消除更多的重复浪费。

这是每个人购买iPhone时遇到的相对较小的变化，但影响将是巨大的，当你考虑到一个事实，即苹果在过去的一年出货近2亿部iPhone手机。正如Wired指出的那样，充电器可能在电子垃圾总量中占据的比例相对较小，但在全球范围内，每年仍有数万公吨的数量。而正如2020年旗舰智能手机上没有3.5mm耳机插孔那样，苹果的决定也对行业的其他方面产生了巨大的影响。

需要承认USB-C不是一个完美的标准。它的命名方案一直是烂摊子（目前的USB标准叫做USB 3.2 Gen 2x2 for chrissake），并且USB-C线缆坏得也很多，但进行比较后，USB-C也是目前最好的一个标准。

在2020年，USB-C和有线连接标准的普及程度差不多。它被头戴式耳机、真无线耳机、VR设备、平板电脑（包括苹果iPad的部分产品）、笔记本电脑（包括苹果的所有产品）和笔记本配件使用。它被任天堂Switch等游戏机使用，下个月索尼PS5和微软Xbox Series X主机出货时，它也会被使用。USB-C充电正在变得很普遍，充电器也越来越小巧，而且能力极强，功率可以达到100W，只有一副扑克牌大小的充电器有时可以同时为一台笔记本电脑、平板电脑和智能手机充电。

除了几乎到处都在使用USB-C之外，其实我们也很难说出Lightning到底有什么地方做得更好。也许只是一个更优雅、更薄的端口，但这并非是维持现状的足够理由。

IT之家此前报道，苹果把充电器从包装盒中取消的核心论点是，用户家中已经有很多充电器。发布会上，苹果估计Apple电源适配器在世界上有20亿个，第三方充电器也有“数十亿”。

但是，让我们把这个问题看得更清楚。根据IDC数据，苹果在2019年仅占据全球智能手机市场13.9%的份额，去年出货量接近2亿部iPhone手机。与此同时，其他行业加起来在短短一年时间里出货超过10亿部手机，而这些设备大多使用USB-C接口。很多用户已经拥有了为假设的 iPhone 进行USB-C充电所需的一切，包括充电器和USB-C线缆。

所有这一切意味着，如果苹果真的想，完全可以在没有任何充电器配件的情况下销售USB-C智能手机。这明显更加符合环保理念。

苹果现有的计划究竟会对环境产生多大的积极影响，这是一个严肃的问题。苹果宣传的内容是，目前已经有数十亿个电源适配器，但其中很可能有相当一部分使用的是USB-A标准，这与苹果现在包装盒内附赠的USB-C转Lightning线缆并不兼容，为了提高充电速度。苹果从去年才开始在包装盒里放置USB-C电源适配器，即便如此，也仅限于Pro机型，这意味着绝大多数售出的iPhone都附带了USB-A充电器。

随着iPhone 12的推出，很多用户将仍然能够重复使用现有的USB-A转Lightning线缆和USB-A充电器，但那条USB-C转Lightning线缆就没什么用, 特别是如果你最终使用苹果MagSafe无线充电器。从长远来看，苹果完全消除其专有的Lightning端口十分可行。

今年早些时候苹果就USB-C充电器和接口话题发表了一份声明。该声明是为了回应欧盟强制要求所有智能手机使用通用充电器的努力，苹果认为，改用USB-C实际上会对整体环境产生不利影响，因为这会使数以亿计的Lightning配件被淘汰。

通过用环保来证明iPhone消除充电配件的合理性，苹果现在已经把自己逼到了一个角落。如果它对环境的关注重要到足以影响新手机的包装内容，那么它们也应该重要到足以直接影响其iPhone产品设计。