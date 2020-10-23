1 毛钱广告短信退订费由平台负担，“每日优鲜 App 发送商业短信案”宣判

IT之家10月23日消息 从北京市高级人民法院获悉，“每日优鲜 App 发送商业短信案”宣判，法院认定短信退订费由平台负担。

据北京市高级人民法院披露，王女士注册使用 “每日优鲜 App”后，“每日优鲜 App”向其发送了含有每日优鲜推广内容的商业短信，王女士按照短信指引回复 “N”进行退订，花费 1 毛钱短信资费。

▲ 每日优鲜 App

王女士认为，“每日优鲜 App”以格式合同的方式约定推送商业广告，侵害其合法权益，将北京每日优鲜电子商务有限公司（以下简称 “每日优鲜公司”）诉至北京互联网法院，要求确认每日优鲜公司《用户协议》《隐私政策》中相关内容无效，并增加用户拒绝其发送商业广告的选项，提供有效的商业广告信息拒绝途径，赔偿因退订商业推广短信而产生的 0.1 元短信资费。

IT之家了解到，近日，北京互联网法院一审公开宣判，认定王女士与每日优鲜公司签订的格式合同有效；每日优鲜公司向王女士推送商业短信不违反双方合同约定，但王女士因退订商业推广短信而产生的 1 毛钱短信资费，应由每日优鲜公司负担；此外，法院判令 25 元案件受理费由被告每日优鲜公司负担。判决后，双方当事人均未上诉，被告在上诉期内即主动履行了判决义务，目前一审判决已生效。