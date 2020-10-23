曝 AMD Big Navi 在 3DMark 中可超英伟达 RTX 3090

IT之家10月23日消息 今日早些时候，推特用户 @CapFrameX 曝出了 AMD 新一代游戏显卡 Big Navi 的 3Dmark Firestrike Ultra 基准测试成绩，得分 11500 分，比英伟达 RTX 3080 10600 分高 8%。

晚些时候，知名爆料者 @ harukaze5719 补充了更多的 Big Navi （最顶级的 Navi 21 XT）ES 版本对比测试结果，包括 3DMark Benchmark 多种测试成绩，四种项目均有，其中两种项目中均超过英伟达旗舰 RTX 3090，但另外两组测试中不敌 RTX 3080。

值得一提的是，英伟达显卡结果为 3DMark 平均结果，但目前常规玩家测试较少，评测机构的超频测试居多，导致成绩较正常情况更高。但该博主也未透露 “Navi 21 XT”的测试条件，不排除超频的可能。

▲ 图源 @ harukaze5719

对于不敌 RTX 3080的原因，该博主解释为安培显卡的 GDDR6X 带宽更高，例如 RTX 2080 Ti 就比 GDDR6 的 RTX 3070 更快。

据此前爆料信息，AMD 新一代游戏显卡 Big Navi 将分为 Navi 20 和 Navi 21。

AMD RDNA 2 架构的 RX 6000 显卡将于当地时间 10 月 28 日正式发布，更多内容请查看IT之家往期文章。

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