AMD R5 5600X 基准测试曝光：AVX2 超 i5-10600K 约 35%

IT之家10月20日消息 本月 9 日，AMD 发布了全新的锐龙 5000 系列处理器，知名爆料者 @Tum_Apisak 上周挖出了AMD Ryzen9 5950X/5900X/R7 5800X 的 SiSoftware 基准测试结果，之后再次挖出了AMD R5 5600X的基准测试结果。
最新的 SiSoft 基准测试结果显示，AMD Ryzen 5 5600X 在 AVX2 基准测试（Sandra 多媒体测试）中比英特尔酷睿 i5-10600K 快 35%，比前代锐龙 5 3600X 快 38%。
当然，由于酷睿 i5-10600K 依然采用 14nm 工艺与 Skylake 微架构，而 AMD 则是 7nm 工艺加 Zen 3 架构，且有传言称 Zen 3 配备改进的 FP Execution 引擎，因此这似乎也不是太出人意料的结果。
IT之家汇总如下（英特尔方面请自行查询）：
|CPU 名称
|算力 （GOPS）
|像素填充率（Mpix/s）
|与前代相比提升（GOPS）
|与前代相比提升（Mpix/s）
|AMD 锐龙 9 5950X
|611.94
|2066.49
|9% （锐龙 9 3950X）
|25% （锐龙 9 3950X）
|AMD 锐龙 9 5900X
|501.27
|1744.13
|18% （锐龙 9 3900X）
|35% （锐龙 9 3900X）
|AMD 锐龙 7 5800X
|342.18
|1252.24
|20% （锐龙 7 3800X）
|42% （锐龙 7 3800X）
|AMD 锐龙 5 5600X
|255.22
|904.38
|20%（锐龙 5 3600）
|38%（锐龙 5 3600X）
在 AVX2 多媒体测试中，Ryzen 5 5600X 的性能（像素填充率）几乎赶上了八核的 Ryzen 7 3800X，这意味着 Zen 3 架构的FP性能提升确实有点恐怖。
IT之家了解到，AMD 锐龙 5000 系列 CPU 将于 11 月 5 日全球正式开售，而国内也有望于 11 月 5 日或 6 日正式上架。