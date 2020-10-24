“嫦娥、玉兔”完成第 23 月昼工作，嫦娥一号发射 13 周年

IT之家10月24日消息 据中国探月工程消息，嫦娥四号着陆器和 “玉兔二号”月球车完成第 23 月昼工作，分别于 10 月 23 日 21 时 40 分和 12 时，按地面指令完成月夜模式设置，进入月夜休眠。

IT之家了解到，截至今天，嫦娥四号着陆器和 “玉兔二号”月球车已在月球背面顺利工作 660 个地球日，累计行驶 565.9 米。

基于第 22 月昼全景相机拼接影像、DOM 影像等数据情况，“玉兔二号”月球车在第 23 月昼期间先后向玄武岩分布区域和反射率较高的撞击坑区域行驶，这两个位置均位于月球车西北方向。在此行进路线中，红外成像光谱仪对一直径约为 30cm 的岩块进行了光谱探测。科研团队正在对探测数据进行深入研究。在 23 个月昼的科学探测中，着陆器上月表中子与辐射剂量探测仪开展了国际上首次月表实地粒子辐射环境探测，获取了珍贵的第一手科学数据，研究成果在 Science Advance 期刊发表。

▲ 月表中子与辐射剂量探测仪在着陆器上的安装位置 | 图源：中国探月工程

中国探月工程表示，这些实地测量结果为我国后续的月球探测提供了重要的辐射环境参数。该载荷还将带电粒子和中性粒子的辐射剂量进行了区分，由此提供了更加精准的辐射物理量，可服务于未来航天员的辐射防护。

此外，13 年前的今天（2007 年 10 月 24 日），我国首颗探月卫星嫦娥一号由长征三号甲运载火箭在西昌卫星发射中心发射成功，开启了我国探月工程的辉煌历程。