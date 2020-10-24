小鹏汽车吴新宙：XPilot 3.0 将在 2021 年 Q1 推出

2020 年 10 月 24 日，现任小鹏汽车（XPEV）自动驾驶部门副总裁吴新宙，在「1024 小鹏汽车智能日活动」现场，分享了小鹏汽车自动驾驶的相关进展及计划。

吴新宙认为，自动驾驶没有绝对强者，最强如特斯拉，也有水土不服的时候。在与竞品特斯拉的对标测试视频中，NoA 框架的 Model 3 在国内一条典型的高速道路上变道，经常有 “莫名其妙”、无效的举动，并在一次转向中错入服务区；而对比搭载 NGP 的小鹏汽车，多数路况下驾驶状态稳定，没有在前者犯下错误的闸道 “失误”。

“小鹏汽车以感知、行为规划、运动预测、地图融合等多个模块组合，在量产车中更适合中国道路状况，能够做到例如交通锥识别与避让、大货车规避等，并可应对暴雨天、夜间、高复杂路况、无全球定位信号等多种极端情况。”

此外，吴新宙表示，小鹏汽车已经做出了 “中国最好的自动泊车系统”。2020 年以来，小鹏用户（XPilot 2.5）泊车场景覆盖率达 85%，使用自动泊车系统平均耗时 32.3 秒。

在 XPilot 3.0 基础上，小鹏汽车实现了 “停车场记忆泊车”功能，理论上，P7 可以通过一次停入下一次全自动泊车，无需人工介入。

“每次回家都不用自己开了”吴新宙介绍到，“它是全球首个可量产且不依赖于停车场改造的自主泊车系统，将泊车范围扩展到‘最后一公里’”。

最后，吴新宙公开表示，XPilot 3.0 版本将在 2021 年 Q1 正式推出。