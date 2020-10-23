特斯拉 FSD 软件提价至 1 万美元，马斯克称价格将进一步上涨

据报道，特斯拉公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，该公司的全自动驾驶（FSD）软件套装的价格将上涨至 1 万美元，马斯克表示，尽管价格提升了，但是 FSD 依然是一个值得购买的软件。

多年来，特斯拉一直在尚未完成开发的情况下销售 FSD 软件包，该公司的这一做法也遭到了外界的质疑。而对 FSD 的宣传方式，也让特斯拉遭到了批评。一些人表示，提前销售 FSD 会让一些人误以为特斯拉车辆已经实现了自动驾驶，而事实情况并非如此。还有一些人因为 FSD 的价格经常忽上忽下对特斯拉进行了批评。

在过去一年中，马斯克在谈到 FSD 软件套装时，更加明确了这个功能的定价策略。马斯克表示，在推出新功能的同时，特斯拉将提高该软件套装的价格。

今日马斯克在其 Twitter 上表示，从下周一开始，FSD 的价格将上涨 2000 美元，从 8000 美元提升至 1 万美元。马斯克表示，FSD 价格上涨的原因是该公司刚刚在本周早些时候向部分车主推送了最新的 Beta 版 FSD 软件。

马斯克还表示，未来 FSD 的价格有可能进一步上涨，他说道：“随着软件获得监管部门的批准，并且越来越接近实现完全自动驾驶，FSD 的价格将继续提升。到那时，FSD 的价值可能在 10 万美元以上。”