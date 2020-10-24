统计数据显示，京东到目前为止至少售出了 743 张 RTX 3080 显卡

IT之家10月24日消息 据网友投递，显卡吧 @绀青之海 卡斯 统计了到目前为止京东商城实际售出的 RTX 3080 显卡数量，统计截止日期应在 10 月 24 日或之前，数据显示京东商城本月至少售出了 743 张各品牌的 RTX 3080 显卡。

值得一提的是，有效评论数不代表有效出售量，但可部分反馈实际量，两者相差不会太离谱。

9 月 2 日，英伟达正式发布了 RTX 3080 显卡，并已于 9 月 17 日上市，截至今天已有 37 天，但一直处于供不应求的状态。

英伟达称其从 8 月开始向合作伙伴交付 GPU，并且每周都在增加供应。英伟达也表示他们有充足的供应，只是目前无法满足这一需求水平，最初的需求通常会超过他们新 GPU 的供应。

9 月 21 日，英伟达公开道歉，称安培显卡的欢迎程度超出预期，他们与合作伙伴都没有做到相应的准备，为此深表歉意。

“与我们之前的发布相比，网站唯一身份访问者数量达 4 倍，每秒高峰 Web 请求达 10 倍，对合作伙伴页面的外部点击达 15 倍以上。”

IT之家了解到，英伟达表示，发布当天，全球 50 多家主要零售商都有库存。他们的零售合作伙伴报告称，其网站访问量创纪录，在许多情况下都超过了黑色星期五。这给用户带来了崩溃、延误和其它问题。

当然并不是只有国内平台缺货，全球零售商全部都缺货，例如此前丹麦大型零售商 Proshop 称，在 8400 张 GeForce RTX 3080 订单中，英伟达只给该公司发了 344 张，仅占订购量 4%，而将于月底发布的 RTX 3070 情况也好不到哪去，至少无法保证长期稳定供货。