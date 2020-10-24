Canalys 分析师：在中国，高端手机市场只有华为和苹果两家

IT之家 10 月 24 日消息 Canalys 行业分析师 Mo Jia 近日表示 “在中国的高端市场，只有两家供应商：苹果和华为”，“随着华为受到美国制裁，拥有最新 5G 产品阵容的苹果在中国的前景非常乐观。当然，如果将来没有其他黑天鹅事件发生的话”。

据 Canalys 数据，华为第二季度出货了 5580 万台设备，同比下降 5%。但是排在第二位的三星智能手机出货量为 5370 万部，比 2019 年第二季度下降 30%。华为第二季度的海外出货量下降了 27%，但是它已经占据了国内市场的主导地位，第二季度华为在中国的出货量增长了 8%，现在它在中国大陆智能手机市场份额超过 70%。

Canalys 数据显示，中国已经成为了全球最大的高端智能手机市场，600 美元以上的中国智能手机出货量在 2019 年第二季度为 1100 万部，2020 年第二季度增长到 1450 万部，增幅达到 32.3%。Mo Jia 表示，“今年第二季度中国 600 美元以上高端智能手机市场甚至超过美国，成为全球最大的高端智能手机市场。”

Canalys 分析师 Mo Jia 称：“对华为来说，获得第一名非常重要。迫切需要向国内消费者，零部件供应商和开发商展示自己的品牌实力。但是从长远来看，华为将很难保持领先地位。一旦全球经济开始复苏，仅靠中国市场的实力不足以将华为维持在榜首。”

据 Canalys 数据，2020 年第二季度 600 美元以上的智能手机： 苹果份额达 57.3%，华为达 16.5%，三星达 16.4%，而在中国内地这个数字分别是华为的 51.1% 和苹果的 37.6%。

华为于 10 月 22 日发布了全新的 Mate 40 机型。Mo Jia 则表示 “在中国，华为的 P 系列和 Mate 系列设备在高端领域拥有惊人的品牌知名度。预计中国市场对 Mate40 系列的需求强劲，但尽管如此，在美国制裁之下，零部件禁令可能会限制华为可生产的新型智能手机的总量。”

IT之家了解到，Canalys 数据表明，去年第三季度和第四季度，华为 Mate 30 系列中国出货总量达到 1100 万部，该机构预计 Mate 40 系列手机中国出货量能达到 1000 万部。

而苹果方面，Canalys 称，尽管第二代 iPhone SE 的发布使今年上半年的出货量增长了 14.1%，但中国本土的竞争对手多年来一直在争夺苹果的市场份额。苹果上半年在大中华地区的收入下降了 3.1%，仅有 188 亿美元，而同期的整体收入增长了 5.5%。